Honor připravuje základní model Play 60A

Čínská firma Honor chystá levnější alternativu k modelu Play 60, který je na mobilním trhu dostupný od začátku dubna letošního roku. Chystaný přírůstek ukrytý pod kódovým označením NLA-AN00 ponese název Play 60A 5G. Několik na sobě nezávislých zdrojů přibližuje jeho vnitřní výbavu, ale přesná podoba ještě zůstává pod rouškou tajemství.
Levný základ
Do čela telefonu se údajně postaví 6,75palcový LCD panel s HD+ rozlišením či obyčejná 5MPx selfie kamerka. Uvnitř poběží osmijádrový procesor od zatím neupřesněného dodavatele, u kterého se ukáže až 2,2 GHz taktovací frekvence a podpora sítí 5. generace. Vedle 128GB interní paměti lze očekávat dvě různé velikosti paměti RAM (4/6 GB).
Bateriový článek nabídne kapacitu 5 130 mAh, přičemž prostor dostane i technologie rychlého 15W nabíjení přes USB-C port. Zadní straně bude patřit pouze základní 13MPx objektiv fotoaparátu. Seznam specifikací uzavírá slot pro paměťové microSD karty do výše 1 TB, funkce rozpoznávání obličeje nebo známá trojice senzorů (proximity, gravitační, světelný).
Od své předlohy by mohl převzít operační systém Android 15 pod platformou MagicOS 9 a boční skener otisků prstů. Následující týdny určitě přiblíží zbytek prvků včetně konečné podoby. Každopádně prodejní cena se může pohybovat okolo hranice 3 000 Kč.
