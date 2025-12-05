Samsung vypustil dětskou verzi Galaxy Tab A11+

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition | Zdroj: Samsung
Doslova pár týdnů nový tablet Galaxy Tab A11+ od společnosti Samsung se dočkal již poměrně tradiční edice. Ta má za hlavní úkol oslovit jenom ty nejmladší uživatele. Jihokorejský gigant modelem Galaxy Tab A11+ Kids Edition v portfoliu přímo nahrazuje staršího zástupce Galaxy Tab A9+ Kids Edition z prosince roku 2023.
Spoustu zábavy
Výrobce nezasahoval do technické stránky zařízení. Proto od své předlohy převzal 11palcový TFT panel s rozlišením 1 920 x 1 200 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. Uvnitř běží čipset Dimensity 7300 od MediaTeku nebo 6GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 128GB interní úložiště včetně možnosti rozšíření pomocí paměťové microSD karty (max. 2 TB).
Dále můžeme zmínit 7 040mAh baterii s 25W nabíjením, čtyři reproduktory doplněné o technologii Dolby Atmos, 8MPx fotoaparát, přední 5MPx kamerku či 3,5mm audio jack. Ovšem co bude rodiče především zajímat, tak se nachází u softwaru a také v prodejním balení.
Softwarová stránka potěší dětským režimem Samsung Kids, který kromě rodičovské kontroly přináší obsah zaměřený nejen na vzdělávání, vaření, hudbu nebo tvorbu. Firma k tabletu přibaluje ochranné pouzdro, dotykové pero, šňůrku, klíčenku, zábavné samolepky. K dispozici je jediné barevné provedení za cenu v přepočtu 5 858 Kč.
