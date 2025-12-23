OpenAI spouští aplikace v ChatGPT. Vývojáři mohou své nástroje nyní oficiálně publikovat

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
OpenAI oznámilo, že vývojáři nyní mohou zasílat své vlastní aplikace k revizi a publikaci v rámci ChatGPT. Společnost zároveň zavedla nový adresář aplikací přímo v nástrojové nabídce chatu, který si už stihl vysloužit přezdívku „app store pro ChatGPT“.
ChatGPT se otevírá světu aplikací
Již v říjnu OpenAI oznámilo příchod aplikací do ChatGPT, čímž naznačilo snahu rozšířit schopnosti konverzační AI o přímou interakci s dalšími službami a nástroji. Prvními partnery byly velké značky jako Expedia, Spotify, Zillow nebo Canva, jejichž integrace umožnily například hledat letenky, přehrávat hudbu, navrhovat grafiku nebo vyhledávat nemovitosti a to přímo v chatu pomocí promptů.
Nyní ale přichází zásadní krok a tímm je otevření širší komunitě vývojářů. Všichni, kdo chtějí vytvářet vlastní nástroje rozšiřující funkce ChatGPT, mohou své aplikace publikovat skrze OpenAI Developer Platform, kde budou nejprve podrobeny schvalovacímu procesu.
Co aplikace v ChatGPT umožňují?
Podle OpenAI aplikace rozšiřují možnosti v ChatGPT tím, že přinášejí nový kontext a umožňují uživatelům provádět konkrétní akce. Mezi ty patří například objednání potravin, vytvoření prezentace z osnovy, vyhledání nemovitosti nebo hotelu, rezervace událostí, nebo komunikaci s jinými nástroji či datovými službami. Tím se z ChatGPT stává platforma, kde uživatel nejen získává odpovědi, ale také přímo jedná ať už jde o praktické úkoly, nákupy, plánování či tvorbu obsahu.
Vývojářské nástroje jsou zatím v betě
OpenAI poskytuje Apps SDK, tedy vývojářský balík nástrojů, který umožňuje vytvářet a testovat aplikace pro ChatGPT. Přestože je SDK zatím v beta verzi, vývojáři už mohou začít navrhovat své vlastní služby a odesílat je ke schválení. Na vývojářském portálu mohou následně sledovat stav své aplikace, provádět úpravy a získávat zpětnou vazbu. Společnost zároveň uvedla, že některé schválené aplikace budou do ChatGPT nasazeny během následujícího roku, čímž se ekosystém nástrojů výrazně rozroste.
App store? Možná zatím jen jménem
Nová nabídka aplikací se nachází přímo v nástrojové liště uvnitř ChatGPT a už si získala přezdívku „app store“. Formálně nejde o samostatný obchod s aplikacemi, ale spíše o databázi schválených nástrojů, které si uživatelé mohou aktivovat a používat během konverzace. Z hlediska uživatelské zkušenosti jde však o velký krok vpřed, který umožňuje plynule přecházet od dotazů k akci, bez nutnosti otevírat nové weby, instalovat další aplikace nebo přepínat mezi nástroji.
Zdroj: techcrunch.com
Do obchodu dorazil neoznámený zástupce Reno15 FS od Oppo
