OnePlus připravuje novou sérii Turbo

OnePlus připravuje novou sérii Turbo2025-12-20T22:00:42+01:00
• 20. 12. 2025#Android #Smartphony

OnePlus Nord 5 | Zdroj: OnePlus

Společnost OnePlus má rozpracované první novinky do zbrusu nové série Turbo, která bude nepřímo konkurovat zařízením z řady Ace. Čínský výrobce by nadcházející novinky měl zaměřit na herní průmysl, což si vyžádá nadstandardní výkon a slušnou výdrž baterie. Úniky z posledních dnů přinášejí první přesnější podrobnosti od spolehlivých zdrojů.

Velké plány

Na úvod můžeme vyhlížet dva mobilní zástupce, kteří budou mezi sebou sdílet displej s 1,5K rozlišením a 165Hz obnovovací frekvencí. Hlavní výkon v nejlepším případě zajistí Snapdragon 8 Gen 5 z dílny Qualcommu. Celkovou výdrž si pod kontrolu vezme dvoučlánková baterie o celkové velikosti 9 000 mAh. Tím z trůnu sesadí model Ace 6T ze začátku prosince, v jehož spárách byl 8 300mAh článek.

OnePlus Turbo 844x331x

OnePlus Turbo | Zdroj: Gizmochina

Vyšší verze telefonu by měla ještě lákat na kovový rámeček nebo ultrazvukovou čtečku otisků prstů přímo pod čelním panelem. Firma si nadělí novou sérii k 12. výročí značky, se kterou má především konkurovat jiným výrobcům nabízejícím telefony s přívlastkem Turbo. V rámci vlastních řad údajně u zbylých zástupců dojde ke snížení výkonu a výdrže na úroveň střední třídy, aby modelům Turbo patřit vrchol portfolia.

Úplným závěrem lze dodat, že první přírůstky poznáme nejpozději během příštího měsíce. Dokonce některé úniky v globálním měřítku očekávají vydání pod názvem OnePlus Nord 6. Producent do budoucna počítá i s tabletem, ale to zatím bez bližšího upřesnění. Další zprávy mohou dorazit už v nejbližší době.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com

Google hacknul Apple? Android má konečně funkční AirDrop i pro iPhone!

💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

