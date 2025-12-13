Neomezená data se slevou napořád a superrychlý internet za 299 Kč. Získejte navíc chytré hodinky KOMERČNÍ ČLÁNEK

Rychlé a stabilní připojení je dnes základem pro práci, zábavu i komunikaci. Aktuální nabídka na trhu přináší kombinaci, která řeší potřeby náročných uživatelů mobilních dat i domácností vyžadujících maximální rychlost. Nyní je možné získat neomezená data s garancí trvalé slevy, fixní internet s multigigabitovou rychlostí za zlomek ceny a k tomu hodnotný hardware jako bonus.

Neomezený tarif: Data bez starostí a se stálou cenou

Konec hlídání datových limitů. Pro uživatele, kteří chtějí být neustále online, je nyní k dispozici neomezený tarif za cenu 544 Kč měsíčně. Hlavní předností této nabídky není jen samotná konektivita, ale především cenová stabilita. Zvýhodnění ve výši 32 % je nastaveno jako trvalé (napořád). Nejedná se tedy o krátkodobý marketingový trik, ale o dlouhodobé nastavení výhodné ceny, která zůstává platná i do budoucna. Více informací naleznete na www.vodafone.cz/tarify/.

Domácí internet: Rychlost 2 Gb/s za 299 Kč

Pro moderní domácnost je klíčová kapacita sítě. Streamování ve 4K, stahování velkých souborů nebo souběžný provoz mnoha zařízení vyžaduje robustní připojení. Pevný internet je nyní dostupný za akční cenu 299 Kč měsíčně na prvních 12 měsíců. Tato cena platí i pro nejvyšší dostupné rychlosti až do 2 Gb/s. Uživatelé tak získají prémiovou rychlost za cenu základního tarifu. Podrobnosti nabídky jsou na www.vodafone.cz/internet/.

Multimediální zábava a hodinky Xiaomi zdarma

Kvalitní připojení doplňuje i obsah a hardware. K internetu s rychlostí 1 Gb/s nebo 2 Gb/s je automaticky k dispozici televizní zábava, včetně balíčku Prima+ Premium na 3 měsíce zdarma. Součástí komplexní nabídky je i atraktivní dárek. Při pořízení Vodafone TV získávají zákazníci chytré hodinky Xiaomi Redmi Watch 5 Active zcela zdarma. Jde o moderní doplněk, který efektivně propojuje svět technologií a zdravého životního stylu. Více o dárku na www.vodafone.cz/televize/.

