Apple letos na podzim uvedl čtyři nové modely iPhone. Zatímco iPhone 17 Pro Max (recenze) a iPhone Air (recenze) už jsme otestovali dříve, ten nejdostupnější se nám na řadu dostal až nyní. On totiž možná na první pohled není zase tak zajímavý, vypadá navíc skoro stejně jako jeho předchůdce. Co se však změnilo a proč dává tento základní iPhone smysl? Nejen na to si dnes odpovíme v recenzi.
Konstrukce je stárá známá
Popisovat podrobněji konstrukci nového iPhone 17 asi nemá tolik smysl. Pokud jste drželi v ruce předchozí generace, budete zde jako doma. Základní tvar nebo modul fotoaparátu tak zůstal letos nezměněný, přesto tu je za mě jedna podstatná novinka. Nepatrně větší displej s tenčím rámečkem. Právě kvůli tomu nejsou kryty z iPhone 16 kompatibilní s iPhone 17, jelikož nový model je jednoduše o pár milimetrů vyšší. A v realitě tenčí rámečky na mě působí mnohem moderněji než u předchůdce.
Tento základní iPhone je vlastně nyní nejmenší iPhone, co si z aktuální generace můžete koupit. Osobně mě těší příjemná nízká hmotnost (177 gramů), což je o mnoho méně než u téměř stejně velkého iPhone 17 Pro, stejně jako tloušťka 8 milimetrů. Za mě je velikost iPhone 17 opravdu pohodlná na používání a jde to celkem dobře i jednou rukou. Určitě mnohem lépe než u mého Pro Max.
Nové jsou pak barevné varianty. Ani černá nezůstala stejná, jakkoliv se stále jmenuje černá. Na iPhone 17 je však tak trochu šedá a skoro se divím, že ji Apple nenazval jeho oblíbenou frází „vesmírně šedá“. V nabídce zůstala bílá a pak tu máme šalvějově zelenou, levandulovou a mlhově modrou. Za mě škoda, že jsme přišlo o ultramarínovou, ta byla u předchůdce jednoduše skvělá.
Tělo je stále hliníkové, zde u základního modelu nedošlo ke změně a kvalita zpracování je skvělá. Voděodolnost také zůstává, Apple jako jeden z mála slibuje ponoření až do hloubky šesti metrů na 30 minut. Na pravém boku se stále nachází tlačítko pro ovládání fotoaparátu, které zkrátka tak užitečné v praxi není. Na spuštění foťáku se ale hodí.
Kromě tlačítka fotoaparátu, je tu také akční tlačítko. To si můžete nastavit na jakoukoliv akci, já tam preferuji svítilnu. Stále tu pak máme také stereo reproduktory, které hrají skvěle. Hlavně jsem rád, že je tu máme, protože iPhone Air je třeba nemá.
Konečně 120 Hz
Zobrazovací panel má konečně 120 Hz. Po letech, kdy Apple do základního modelu dával jen 60Hz panel jsme se dočkali. Výrobce navíc na displeji nešetřil a máme tu úplně stejný jako na dražším iPhone 17 Pro. Je tu tedy plnohodnotný ProMotion LTPO OLED panel s rozlišením 1206 x 2622 a maximálním jasem v HDR 3000 nitů. Dokonce tu je i podpora always-on zobrazení, které mi vloni docela chybělo.
Hardware
Hnacím motorem je šestijádrový procesor Apple A19 doplněný o 8 GB operační paměti. Dle výrobce má být o 20 % rychlejší oproti loňské generaci. V benchmarku Geekbench 6 je skóre výkonu velmi podobné Apple A19 Pro v iPhone 17 Pro Max. V praxi vše šlape jako po másle a telefon má opravdu výkonu dostatek.
Za mě možná trochu škoda, že konektor USB-C stále podporuje pouze standard USB 2.0. Přenos souborů přes kabel je tak pomalejší.
Naopak velmi pozitivním krokem je zdvojnásobení základního úložiště ze 128 GB na 256 GB. To je jednoduše skvělá zpráva především při pohledu do ceníku. Nový iPhone 17 totiž v Česku navíc zlevnil o tisícovku.
Výdrž baterie
Samotná kapacita baterie narostla o necelých 200 mAh ve srovnání s předchůdcem a činí 3692 mAh. To zní na první pohled jako docela málo v dnešní době, kdy Android telefony mají s novou technologií baterie i dvojnásobné kapacity, dokonce se blíží trojnásobku.
V realitě to ale vůbec není znát, že by to bylo nějak znatelně málo. Apple naopak letos slibuje u přehrávání videa skok z 22 na 30 hodin. Při běžném používání jsem s telefonem vždy jeden den vydržel, je zde lepší výdrž než na iPhone Air. Dvoudenní smartphone iPhone 17 ale také úplně není, pokud ho budete více šťavit. Vždy však záleží na vašem způsobu používání.
Potěšující novinkou je podpora rychlejšího nabíjení. Konečně Apple podporuje 40 W, a uvádí, že nabití až na 50 % trvá 20 minut. K dosažení plného výkonu nabíjení ale nejspíš potřebujete Apple adaptér, s naším 45W PD adaptérem jsme naměřili výkon dobíjení kolem 30 W.
Stále tu je také podpora MagSafe a Qi2 s bezdrátovým dobíjením o výkonu 25 W.
Fotoaparát
Stále tu máme na zádech jen dva, mnoho konkurence v této cenové hladině nabízí teleobjektiv. Na druhou stranu tu máme pořád dvakrát více fotoaparátů než na dražším iPhone Air nebo levnějším iPhone 16e. Hlavní snímač se nezměnil, ale ultra širokoúhlý dostal letos do vínku 48 Mpx (ještě vloni měl jen 12 Mpx). To je rozhodně vítaná novinka a vypadá to, že tento ultrawide je úplně stejný senzor jako u dražších Pro modelů.
Novým iPhonem jsem vyfotil stovky fotek a fotí skvěle a spolehlivě. Fotky nejsou nějak přehnaně kontrastní nebo barevné, ale mají typické podání pro iPhone. To si lze však dnes už přizpůsobit v nastavení.
Velkou inovací prošel letos u všech nových iPhonů přední fotoaparát. Ten dostal 18Mpx čtvercový snímač pod názvem Center Stage. Za mě fotí výborně a selfies konečně vypadají skvěle. Možnost přetočit si obraz na šířku při držení na výšku se hodí.
Software
Operačním systémem je samozřejmě iOS, kde letos Apple na rozdíl od procesoru přeskočil číslovku devatenáct a tak tu máme rovnou iOS 26. Hlavní novinkou je přepracovaný design Liquid Glass. Systém už jsem trochu popisoval v recenzi iPhone Air, testovali jsme už primárně s iOS 26.1. Délka softwarové podpory není explicitně uvedena, nedávno však Apple uvedl obecně nejméně 5 let. V praxi však víme, že je to obvykle 5-6 let velkých aktualizací, a ty bezpečnostní pak v případě větších problémů chodí klidně i vyšší jednotky let.
Zhodnocení
Tohle je iPhone pro všechny. A ten nebyl nikdy lepší než letos. To zní možná jako klišé, každá generace je lepší než ta předchozí, ale letos Apple konečně dodal 120Hz displej s always-on zobrazením i do základního modelu. Mimo to má tenčí rámečky kolem displeje a vyšší jas. Dostali jsme také lepší výdrž baterie, lepší ultraširokoúhlý fotoaparát z Pro modelů a novou 18Mpx Center Stage kameru na selfie. Ve finále není novému iPhone 17 ani moc co vytknout. Jasně, mě trochu chybí podpora ProRAW a teleobjektiv, ale úplně chápu, že něco si Apple přeci jen chce nechat pro dražší model. Základní modely iPhone 17 a 17 Pro si totiž podle mě jinak snad nikdy nebyly bližší.
Klady
- Vynikající výkon procesoru A19
- 120Hz displej s always-on zobrazením
- Lehká a pohodlná konstrukce
- Zvýšené základní úložiště na 256 GB
- Vylepšený ultraširokoúhlý fotoaparát
Zápory
- Nemáme teleobjektiv
- USB-C pouze s podporou standardu 2.0
- Apple Inteligence nenaplňuje očekávání
