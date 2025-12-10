iPhone 18 by mohl opustit Dynamic Island, Apple údajně testuje neviditelný Face ID senzor

Apple se podle nových úniků přibližuje k dalšímu zásadnímu milníku v designu iPhonů. Model iPhone 18, plánovaný na příští rok, by mohl přijít s revoluční technologií – plně neviditelným senzorem Face ID ukrytým pod displejem. Znamená to konec Dynamic Islandu?
Dorazí do iPhonů 18 neviditelné Face ID?
Cílem Applu je už roky vytvořit iPhone, který bude působit jako jednolitý kus skla – bez výřezů, otvorů a rušivých prvků. Podle nového úniku z dodavatelského řetězce se tento sen pomalu stává realitou. Apple údajně testuje technologii „3D rozpoznávání obličeje pod displejem“, která by mohla odstranit potřebu Dynamic Islandu i klasického výřezu pro Face ID.
Klíčovou roli v tomto přechodu má hrát mikrotransparentní sklo – nový typ materiálu, který umožňuje průchod infračerveného světla potřebného pro Face ID senzory, aniž by byl displej vizuálně narušen. Jde o zásadní technologický průlom, protože i sebemenší zkreslení světla by mohlo znehodnotit přesnost a bezpečnost biometrického ověřování.
Android to má roky? Ne tak úplně
Možná vás napadne, že některé telefony s Androidem už mají kameru pod displejem. A je to pravda. Například Samsung Galaxy Z Fold nebo některé herní telefony využívají technologii UDC (Under-Display Camera). Výsledky jsou ale zatím rozporuplné. Fotky bývají rozmazané, kontrast trpí a často je nad objektivem viditelný efekt „síťky“ kvůli pixelům nad čočkou.
Apple ale míří mnohem výš. Nesnaží se pod displej jen schovat jednoduchý selfie fotoaparát, ale kompletní 3D systém pro rozpoznání obličeje, který zahrnuje infračervenou kameru, dot projektor a další senzory. To je technologicky nesrovnatelně náročnější. Dosavadní pokusy selhávaly právě kvůli problémům se zkreslením světla skrz displej. Nová zpráva však naznačuje, že tyto překážky byly konečně překonány a technologie míří do testovacích fází napříč dodavatelským řetězcem.
Konec Dynamic Islandu? Možná ano, ale za cenu ztráty dobré funkce
Pokud se Apple skutečně rozhodne pro tuto změnu, znamenalo by to odstranění Dynamic Islandu, který byl poprvé představen u iPhonu 14 Pro. Ačkoliv ho mnozí považovali za dočasné řešení, pro mnoho uživatelů se stal oblíbeným prvkem uživatelského rozhraní – zobrazoval notifikace, ovládání hudby nebo sportovní výsledky v elegantní formě.
Odstranění výřezu by sice naplnilo vizi čistého displeje, ale zároveň by připravilo iOS o tento interaktivní prvek. Apple by musel najít způsob, jak tuto funkcionalitu zachovat jinak – pravděpodobně formou softwarových prvků bez fyzického omezení v displeji.
Revoluce jen pro „Pro“ modely?
Podle všech indicií se tato novinka objeví nejprve (a možná výhradně) v prémiových verzích iPhonu 18. Tedy ve variantách Pro nebo Pro Max. Základní modely si pravděpodobně ještě nějaký čas zachovají současný design, ať už kvůli nákladům, nebo kvůli potřebě stabilní technologie.
