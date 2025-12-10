Amazfit dokončuje hodinky Active Max s pořádnou baterií

• 10. 12. 2025

Amazfit Active Max | Zdroj: GSMArena

Produktovou řadu Active u společnosti Amazfit čeká poměrně zásadní aktualizace, o kterou se postarají hodinky s názvem Active Max. Převážná většina jejich zástupců se téměř vždy pyšnila tenkým tělem na úkor kapacity baterie, což by měla částečně změnit nadcházející novinka. I přes větší proporce půjde stále o velmi líbivý přírůstek.

Výdrž jako priorita

Zařízení dostane 1,5palcový OLED displej dosahující na rozlišení 480 x 480 pixelů. Podle zveřejněných obrázků se dočkáme velmi tenkých rámečků. Interní úložiště nabídne velikost 4 GB a kromě vyhrazeného prostoru pro obsah platformy Zepp OS pobere také data uživatelů. Článek baterie získá kapacitu 576 mAh, což nepochybně přinese výdrž delší než 7 dnů. Pokud to budeme srovnávat s modelem Active 2 (270 mAh).

amazfit active max 3 900x900x amazfit active max 4 900x900x

Amazfit Active Max | Zdroj: GSMArena

Vedle funkce Bluetooth 5.3 můžeme vyhlížet technologii NFC, GPS modul nebo vodotěsnost do hloubky 50 metrů. K ovládání ještě budou sloužit dvě boční tlačítka. Hodinky mají opět podporovat speciální silové tréninky a režimy HYROX jako třeba u modelu Balance 2.

Prodejní cena pro zákazníky z Evropy údajně vyjde na 169,90 euro (tj. cca 4 127 Kč). K oficiálnímu představení dojde již v následujících dnech či týdnech.

amazfit active max 2 900x900x amazfit active max 5 900x900x

Amazfit Active Max | Zdroj: GSMArena

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com

