Honor Play 10A doplňuje řadu, jde hlavně o cenu

Zdroj: Honor
Honor láká hodně na své top modely a střední třídu, ale také uvádí na trh levnější kousky, například v sérii Play. Tento týden byl přidán další kousek v podobě Honor Play 10A, který tak doplňuje řadu Honor Play 10C, Honor Play 10 a další.
Jak fotí Honor Magic8 Pro v Číně? Navštívili jsme Shezhen
Jen základ?
U tohoto smartphonu jde hlavně o cenu, tedy ta rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Honor ji nastavil v přepočtu na cca 2300 Kč (bez daně a poplatků), takže evropská cena by se mohla pohybovat kolem 3000 Kč. I tak to nebude mít Honor Play 10A jednoduché, jelikož výbava obsahuje například HD+ displej, byť s 90Hz obnovovací frekvencí.
O výkon se stará Dimensity 6300 s podporou mobilních sítí páté generace a nejvíce se výrobce chlubí baterií, ale ta má kapacitu 5300 mAh, což v dnešní době nikoho neohromí. Na zadní straně vypadá foto modul, že by měl mít dva snímače, ale specifikace na stránkách výrobce uvádí jen 13MPx senzor.
Mobil to nebude mít jednoduché, jelikož zde chybí nějaký zajímavá bonusová funkce nebo vlastnost. Sice by měl vydržet nějaké pády, ale není zde jakákoliv certifikace. Možná si měl Honor odpustit tento kousek, hlavně když má v nabídce jiné z této série.
Specifikace Honor Play 10A
- displej: 6,75 palců, TFT LCD, 1600 × 720 pixelů, 90 Hz
- procesor: MediaTek Dimensity 6300, 8 jader (2× 2,4 GHz + 6× 2,0 GHz)
- RAM: 4/6 GB
- úložiště: 128 GB
- Operační systém: MagicOS 9.0 (Android 15)
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx (hlavní, f/2.2)
- přední: 5 Mpx (f/2.2)
- čtečka otisků prstů na straně
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, AGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, USB-C, 3,5mm jack
- rozměry a hmotnost: 167 × 77 × 7,89 mm, 186 gramů
- baterie a nabíjení: 5300 mAh, 15W
Zdroj: gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře