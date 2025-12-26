Google Gemini: chystá se redesign ovládání, změny se dotknou Androidu

Zdroj: Dotekomanie.cz
Nacházíme se v době nejrůznějších AI nástrojů, služeb a funkcí, proto není divu, že se firmy tak moc starají o aplikace pro mobily. Google není výjimkou, jak ukazuje každý měsíc. Připravuje se ale designová změna, která asi co nevidět přistane na mobily s Androidem.
Zjednodušení Google Gemini?
Úprava designu aplikace Gemini proběhla nedávno, ale pracuje se na další, jak se podařilo odhalit ve zdrojovém kódu. Navíc se podařilo aktivovat patřičné řetězce, takže se můžeme podívat na to, co nás čeká. Na prvním snímku obrazovky níže můžete vidět aktuální podobu, další patří již nové verzi.
Na první pohled asi upoutá pozornost posunutí textů níže, ale to podstatné se odehrává dole. Celý ovládací panel se změní do takového plovoucího prvku, ale všimněte si počtu prvků. Místo toho, aby zde bylo zvlášť tlačítko pro vložení dat a pak další pro výběr modelu, nebo stylu práce, tak se vše seskupí pod Plus na levé straně. Po kliknutí se zobrazí dialogové okno.
Další změna se ještě odehraje při vyvolání Gemini kdekoliv v systému. Aktuálně začíná být design komplikovanější a snaží se nabídnout vše na jedno kliknutí. Na prvním snímku je aktuální podobu, druhý pak obsahuje novou. Došlo na odebrání rychlé nabídky funkcí, ale neschová se pod nové tlačítko vedle plus. Zde bude jen nabídka standardních funkcí.
Asi bych řekl, že se jedná o krok zpět, ale vzhledem k tomu, že právě toto rozhraní má získat podobnou funkci jako Circle to Search, tak asi dojde k této implementaci a současná nabídka bude zbytečná. Kdy se ale novinky dostanou do mobilu, nevíme.
