Google zpřístupňuje Pátrací centrum pro hodinky

• 20. 12. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Není to tak dávno, co se Google rozhodl přejmenovat službu na vyhledávání zařízení. Nově se tedy nabízí pod označením Pátrací centrum, tedy aspoň v češtině. Dlouho jsme ale čekali na verzi aplikace pro chytré hodinky. Konečně jsme se jí dočkali.

Pátrací centrum pro hodinky

Jedná se o velmi jednoduchou aplikaci, kterou si musíte na hodinky dodatečně nainstalovat. Není součástí systému a Google ji vám nevnutí. V základu ale potřebuje povolit možnost nalezení zařízení v okolí, ale jedná se o jediné oprávnění, aspoň v tuto chvíli.

 

Zdroj. Dotekomanie.cz

Samozřejmě se musíte přihlásit pod svých účtem, kde evidujete zařízení. Po spuštění aplikace se zobrazí seznam zařízení pod vaším účtem. Pokud tedy kliknete například na mobilní telefon, objeví se vám název, následně poslední využití a také stav baterie. Je zde i mapa s určením polohy, ale to neplatí pro všechny typy zařízení, nebo se spíše nemusí zobrazit.

Zdroj. Dotekomanie.cz

U mobilních telefonů máte asi nejvíce možností, co se udělat. Nabízí se spuštění zvuku, označení jako ztracené, vyhledání trasy (otevřou se Google Mapy) a pak uvedení zařízení do továrního nastavení. To vše přímo ze zápěstí. Zatím ale se zdá, že aplikace ještě nepodporuje UWB technologii.

Price: Free

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

