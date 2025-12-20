Virtuální realita a chytré brýle v akci: Vybrali jsme nejzajímavější slevy na Alza.cz KOMERČNÍ ČLÁNEK

20. 12. 2025

Technologie virtuální a rozšířené reality se stávají stále dostupnějšími pro běžné uživatele. Ať už jde o plnohodnotný vstup do herních světů, nebo o chytré doplňky, které propojují digitální obsah s reálným světem, nabídka na trhu se neustále rozšiřuje. Aktuální cenové zvýhodnění na e-shopu Alza.cz přináší příležitost pro upgrade stávajícího vybavení nebo pořízení prvního zařízení za nižší ceny. Níže přinášíme přehled zlevněných produktů v klíčových kategoriích.

Brýle pro virtuální realitu k počítači

Moderní VR headsety již nevyžadují složitou instalaci a často fungují jako samostatné jednotky bez nutnosti připojení k PC, ačkoliv tuto možnost stále nabízejí pro náročnější tituly. V aktuální nabídce dominují především modely od společnosti Meta, konkrétně novější řada Quest 3S, která nabízí skvělý poměr mezi výkonem a cenou. Zastoupena je však i konkurence v podobě modelu Pico. Tyto headsety umožňují nejen hraní her, ale i sledování multimédií či práci ve virtuálním prostoru.

Chytré brýle

Segment nositelné elektroniky zažívá revoluci díky spojení ikonického designu s moderními technologiemi. Spolupráce technologického giganta Meta se značkami jako Ray-Ban či Oakley přinesla brýle, které na první pohled vypadají jako klasické módní doplňky, ale ukrývají v sobě kamery pro záznam videa, reproduktory pro poslech hudby a mikrofony pro hlasové asistenty či telefonování. Zlevněné modely nabízejí různé varianty obrouček i typů skel, včetně polarizačních či přechodových.

