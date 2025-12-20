Technologie virtuální a rozšířené reality se stávají stále dostupnějšími pro běžné uživatele. Ať už jde o plnohodnotný vstup do herních světů, nebo o chytré doplňky, které propojují digitální obsah s reálným světem, nabídka na trhu se neustále rozšiřuje. Aktuální cenové zvýhodnění na e-shopu Alza.cz přináší příležitost pro upgrade stávajícího vybavení nebo pořízení prvního zařízení za nižší ceny. Níže přinášíme přehled zlevněných produktů v klíčových kategoriích.
Brýle pro virtuální realitu k počítači
Moderní VR headsety již nevyžadují složitou instalaci a často fungují jako samostatné jednotky bez nutnosti připojení k PC, ačkoliv tuto možnost stále nabízejí pro náročnější tituly. V aktuální nabídce dominují především modely od společnosti Meta, konkrétně novější řada Quest 3S, která nabízí skvělý poměr mezi výkonem a cenou. Zastoupena je však i konkurence v podobě modelu Pico. Tyto headsety umožňují nejen hraní her, ale i sledování multimédií či práci ve virtuálním prostoru.
- Meta Quest 3S 256GB (-5 %)
- Meta Quest 3S 128GB (-10 %)
- Meta Quest 3S Xbox Edition (-25 %)
- Meta Quest 3S 128GB (-11 %)
- Pico 4 Ultra (-6 %)
Chytré brýle
Segment nositelné elektroniky zažívá revoluci díky spojení ikonického designu s moderními technologiemi. Spolupráce technologického giganta Meta se značkami jako Ray-Ban či Oakley přinesla brýle, které na první pohled vypadají jako klasické módní doplňky, ale ukrývají v sobě kamery pro záznam videa, reproduktory pro poslech hudby a mikrofony pro hlasové asistenty či telefonování. Zlevněné modely nabízejí různé varianty obrouček i typů skel, včetně polarizačních či přechodových.
- Meta RAY-BAN Meta Wayfarer (Standard) Smart Glasses – Shiny Black, Clear (-10 %)
- Meta RAY-BAN Meta Wayfarer (Standard) Smart Glasses – Matte Black, Transitions Graphite Green (-22 %)
- Meta RAY-BAN Meta Wayfarer (Standard) Smart Glasses – Shiny Black, G15 Green (-20 %)
- Meta RAY-BAN Meta Wayfarer (Standard) Smart Glasses – Shiny Black, G15 Green (-29 %)
- Meta Oakley Meta HSTN Limited Edition Smart Glasses – Warm Grey, Prizm 24k Polarized 51 (-30 %)
