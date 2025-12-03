Google zavádí nejrychlejší odhalení podvodu na mobilu

Zdroj: Google

Při pohybu digitálním prostředím existují zásady, které nás chrání před podvody. Ačkoliv se opakují neustále dokola, stále lze vidět případy, kdy se nechali lidé podvést podvodníky, i s využitím AI. Existuje několik aplikací, které mohou napomoci, ale je nutné je instalovat, případně jim dávat velmi vysoká oprávnění. Google chce v této oblasti pomoci a zavádí jednu novinku do existující funkce.

Zakroužkuj, když si nevíš rady

Google začíná integrovat do funkce Circle to Search a také do služby Google Lens schopnost pro rozpoznání podvodu. V podstatě to funguje stejně, jako do této chvíle. Zde ale stačí zakroužkovat příchozí zprávu, jak můžete vidět níže. Následně dojde k analýze textu a AI od Googlu se pokusí analyzovat obsah s tím, že hledá varovné signály.

Následně, pakliže rozpozná problém, zobrazí informací, že se jedná s velkou pravděpodobností o podvod. Kromě toho také zobrazí doporučení a pravidla, tedy včetně odůvodnění, proč došlo k vyhodnocení, že se jedná o podvod.

ezgif 26ae27797ae051f8 600x600x

Zdroj: Google

Google uvádí, že novinka je dostupná globálně. Nikde ve své zprávě neuvádí, jestli je dostupná jen v angličtině, ale je možné, že se v tomto případě neřeší jazyk. Pakliže nemáte k dispozici Circle to Search, lze využít i Google Lens aplikaci. Stačí tedy pořídit snímek obrazovky a nechat ho analyzovat.

Zdroj: Tisková zpráva

