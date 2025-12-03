Chrome pro Android dostává funkci připnutí tabu

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google dost často testuje nové funkce u Chromu, ostatně má i celkem dost verzí, které můžete zkoušet. Sem tam se stane, že se funkce dostane do stabilní verze bez nějakého většího ohlášení, někdy naopak dochází k tak dlouhému vývoji, že si musíme počkat i několik měsíců, případně let. Příkladem je možnost přesunutí adresního řádku. Nyní zde ale máme ohlášení jedné novinky.
Připnutí
Samotná práce se záložkami na mobilu, tedy se samotnými stránkami či taby, je trochu omezená. Pakliže nějakou nepoužíváte delší dobu, aplikace ji přesune mezi archivované, tedy ji uspí. Díky tomu dojde k pročištění celého seznamu. I tak by to chtělo trochu lepší funkce organizace. Nyní s tím Google začíná něco dělat.
Nově totiž můžete v tomto seznamu jednoduše připnout jakoukoliv kartu, čímž se jednak přesune nahoru do seznamu a zřejmě nebude ani archivovaná, tedy ji aplikace ani neuspí. Pro vyvolání nabídky s připnutím stačí podržet prstem na kartě a objeví se nabídka, kde si vyberete připnutí. Tímto samým způsobem pak můžete odepnout kartu.
Google bohužel neuvádí, kolik si můžete připnout karet v aplikaci. Ani jakékoliv další podrobnosti. Dá se ale říci, že tak jen dohání funkci, která je již dlouho dostupná v normálním Chromu pro počítače.
