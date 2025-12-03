Google přidává funkci urgentních hovorů do aplikace Telefon

• 3. 12. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

1

Za poslední dobu si Google hrál se svou aplikací Telefon pro běžné volání. Asi takovou zbytečnou ale vtipnou funkcí jsou rozhodně zvukové efekty, byť netrpělivě čekáme na rozšíření oznámené funkce na nahrávání hovorů. Nyní zde ale máme poměrně netradiční novinku a možná i užitečnou.

Urgentní hovor

Samotný telefonní hovor může a nemusí být důležitý. Pakliže chcete urgentně někoho kontaktovat, tak to většinou obnáší ještě zaslání zprávy, že se jedná o něco důležitého. Případně můžete volat stále dokola. Nově zde ale přináší trochu pořádku novinka v aplikaci Google Telefon.

Jakmile voláte kontaktu, tak můžete při volání vyslat ještě signál skrze tlačítko, že se jedná o důležitý hovor. Druhé straně se pak objeví nejen informace o důležitosti, ale současně je zde i animace, aby upozornila na důležitost. Navíc tento příznak zůstává v historii hovoru, abyste věděli, že je něco důležitého.

ezgif 2b6370de2d0ea13c 540x540x

Zdroj: Google

Zde je navíc podmínka, že i druhá strana musí mít daný kontakt uložený, tedy že se musíte znát. Zdrojové kódy naznačují, že Google může rozšířit tuto funkci o další signály, ale na to si budeme muset počkat. Další podmínkou je používání aplikace Google Telefon, která je více rozšířená a někteří výrobci ji ani nenahrazují alternativami.

Zdroj: androidauthority.com

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Michal Krajči

3. 12. 2025, 10:06

Toto bude super keď to už zverejnia :)
Konečne niečo užitočné po tých zvukových „smajlíkoch“.

Dotekománie.cz

