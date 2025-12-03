Google přidává funkci urgentních hovorů do aplikace Telefon

Zdroj: Dotekomanie.cz1
Za poslední dobu si Google hrál se svou aplikací Telefon pro běžné volání. Asi takovou zbytečnou ale vtipnou funkcí jsou rozhodně zvukové efekty, byť netrpělivě čekáme na rozšíření oznámené funkce na nahrávání hovorů. Nyní zde ale máme poměrně netradiční novinku a možná i užitečnou.
Urgentní hovor
Samotný telefonní hovor může a nemusí být důležitý. Pakliže chcete urgentně někoho kontaktovat, tak to většinou obnáší ještě zaslání zprávy, že se jedná o něco důležitého. Případně můžete volat stále dokola. Nově zde ale přináší trochu pořádku novinka v aplikaci Google Telefon.
Jakmile voláte kontaktu, tak můžete při volání vyslat ještě signál skrze tlačítko, že se jedná o důležitý hovor. Druhé straně se pak objeví nejen informace o důležitosti, ale současně je zde i animace, aby upozornila na důležitost. Navíc tento příznak zůstává v historii hovoru, abyste věděli, že je něco důležitého.
Zde je navíc podmínka, že i druhá strana musí mít daný kontakt uložený, tedy že se musíte znát. Zdrojové kódy naznačují, že Google může rozšířit tuto funkci o další signály, ale na to si budeme muset počkat. Další podmínkou je používání aplikace Google Telefon, která je více rozšířená a někteří výrobci ji ani nenahrazují alternativami.
Michal Krajči3. 12. 2025, 10:06
Toto bude super keď to už zverejnia :)
Konečne niečo užitočné po tých zvukových „smajlíkoch“.