Pokud jste již před Vánoci vybaveni novým smartphonem značky Samsung, můžete si k němu alespoň pořídit nějaké zajímavé příslušenství, případně si o něj napsat Ježíškovi. Přinášíme několik tipů na příslušenství, které skvěle doplní váš Galaxy smartphone.

Galaxy Buds3 FE – Kvalitní a dostupná sluchátka

Na poslech hudby se nepochybně budou hodit kvalitní bezdrátová sluchátka a vhodným kandidátem je model Galaxy Buds3 FE. Má design přizpůsobený pohodlí při nošení, dvě barevné varianty a je také utěsněný proti prachu a vodě v souladu s certifikací IP54. Tento model nabídne prokreslený zvuk bohatý na detaily i funkci 360 Audio s prostorovým zvukem. Sluchátka také podporují ovládání gesty přímo na těle, abyste ani nemuseli mobil ani vyndávat z kapsy. Model Buds3 FE také podporuje hlasového asistenta Gemini a rychlé párování s ostatními zařízeními série Samsung Galaxy.

Bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds3 FE pořídíte na e-shopu samsung.com/cz za 2 590 korun.

Galaxy SmartTag2 – Ať se vám nic neztratí

Sledovací zařízení neboli lokátory jsou užitečným nástrojem, jak zajistit, že budete vždy schopni lokalizovat vybranou osobní věc, ať už je to batoh, kufr, kabát, klíče, nebo třeba i auto. Stačí do ní umístit (nebo jinak připevnit) chytrý přívěsek Samsung Galaxy SmartTag2, který vám bude na vyžádání hlásit polohu a hlasitým tónem vás upozorní, že jste poblíž. Lokátor vydrží v provozu až 500 dní a je odolný proti prachu a vodě, včetně ponoření pod vodní hladinu (certifikace IP67).

Lokátor Samsung Galaxy SmartTag2 pořídíte na e-shopu samsung.com/cz za 490 korun, popřípadě v balení 4 kusů za 1 690 korun.

Galaxy Watch8 – Stylové a praktické chytré hodinky

Častým doplňkem ke smartphonu jsou chytré hodinky, které efektivně rozšiřují jeho funkcionalitu díky sledování vašeho zdraví a zároveň nabízí přehled o nejdůležitějších notifikacích přímo na vašem zápěstí. Model Galaxy Watch8 je vybaven parádním jasným displejem, má jedinečný design s tenkým hliníkovým tělem a pořídit si jej můžete ve dvou velikostních provedeních (40 a 44 mm). Jistě se bude hodit také sada nadstandardních funkcí včetně Galaxy AI, hlídání spánkové apnoe, měření složení těla nebo osobního trenéra. I hodinky pak lze stylově přizpůsobit vlastním potřebám díky výběru ze široké nabídky zajímavých řemínků.

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch8 pořídíte na e-shopu samsung.com/cz od 6 490 korun (Bluetooth verze, 40 mm).

Galaxy Ring – Mimořádně malé zařízení

Chytrý prsten Samsung Galaxy Ring je opravdu unikátním kouskem techniky. V mimořádně malém těle, které si nasadíte na prst, se ukrývá pokročilé sledování spánku, denní vitality a Energy skóre, díky němuž snadno porozumíte tomu, jak se vaše tělo cítí a jak dobře je připravené na další den. Prsten průběžně monitoruje vaši tělesnou aktivitu, regeneraci i kvalitativní parametry spánku a vše přehledně zaznamenává do aplikace v telefonu.

Konstrukce prstenu je vyrobena z odolného titanu, takže vyniká nejen lehkostí, ale i vysokou odolností při každodenním nošení. O nabíjení se přitom musíte starat pouze jednou za týden a díky přenosnému napájecímu pouzdru je doplnění energie opravdu jednoduché. Prsten je voděodolný a dostupný ve třech barvách: černé, zlaté a stříbrné.

Chytrý prsten Galaxy Ring pořídíte na e-shopu samsung.com/cz za 7 790 korun.

Bezdrátová nabíječka 3v1 – Nabíjejte tři zařízení naráz

Praktický způsob, jak zajistit nabíjení několika vašich zařízení rodiny Galaxy naráz, je praktická nabíječka 3v1. Ta má připravené místo jak na smartphone s magnetickým uchycením, tak nabíjecí plošku pro hodinky (rovněž s magnetem) a také třeba na sluchátka nebo cestovní pouzdro chytrého prstenu. Samozřejmostí je podpora technologie Qi 2.0 pro rychlejší nabíjení. Nabíječka má také moderní design hodící se jak do ložnice, tak kanceláře a je odolná proti poškrábání.

Samsung bezdrátovou nabíječku 3v1 pořídíte na e-shopu samsung.com/cz za 3 190 korun.

Powerbanka 10 000 mAh s bezdrátovým dobíjením

Vícero možností, jak nabíjet vaše zařízení, nabízí powerbanka od Samsungu s kapacitou 10 000 mAh. Vysokokapacitní akumulátor podporuje výkon nabíjení až 25 W a s pomocí kabelu umí nabíjet až dvě zařízení zároveň, a to i při současném doplňování energie do samotné powerbanky. Bezdrátový nabíjecí modul je kompatibilní s telefony, hodinkami, budíky a dalšími zařízeními, která bezdrátové nabíjení podporují. Powerbanka je navíc vyrobena s ohledem na životní prostředí z recyklovaných materiálů.

Samsung powerbanku 10 000 mAh s bezdrátovým dobíjením pořídíte na e-shopu samsung.com/cz za 990 korun

Ochranné obaly pro Samsung Galaxy

Pokud jste majiteli telefonu Samsung Galaxy, můžete vybírat z široké nabídky originálních obalů, které kombinují spolehlivou ochranu s atraktivním designem a užitečnými funkcemi. K dispozici jsou tenké a elegantní kryty pro každodenní používání, odolnější provedení se zesílenými hranami pro vyšší ochranu i průhledné varianty, které nechají vyniknout původnímu vzhledu vašeho telefonu. Pro skládací modely jsou v nabídce také inovativní kryty, které umí komunikovat s telefonem a po nasazení zobrazit na displeji jedinečné vizuální efekty nebo stylové rámečky. Některé z nich lze navíc personalizovat pomocí výměnných designových karet. Ať už preferujete minimalismus, odolnost nebo výrazný styl, snadno si tak vyberete obal, který telefonu dodá osobitost a zároveň jej spolehlivě ochrání při každodenním používání.

Příslušenství k chytrým telefonům Galaxy pořídíte na e-shopu samsung.com/cz od 690 korun.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

