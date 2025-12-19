Google Gemini: Zjednodušená editace fotek je návyková a rychlá

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google opět vylepšuje své služby spojené s AI. V první řadě zde máme ale spíše nástroj, respektive rozšíření současné verze detekce toho, jestli byl obrázek generovaný pomocí AI, nebo nějak upraven. Nově toto zvládá i s videem, ale je zde několik omezení. V první řadě se snaží najít SynthID stopu ve videu nebo zvuku. K tomu ještě využije další data k určení, která část je generovaná. Může například vrátit konkrétní časovou stopu, kde bylo použito AI. Z pochopitelných důvodů je zde omezení na velikost souborů. V první řadě lze nahrát do Gemini videa o velikosti 100 MB a maximální délce 90 sekund. To je dost omezující, ale na krátká videa to bohatě stačí. Další novinka je trochu více praktická a odstraňuje nutnost popisování.
Editace bez dlouhého vysvětlování
Gemini má v sobě velmi schopný nástroj Banana Nano Pro, tedy část, která umí vytvářet velmi fotorealistické fotky, ale také zvládá úpravu. Byl zde ale tak trochu problém v popisování toho, co chcete vlastně změnit, případně které části obrázku se to týká. Google to zjednodušil natolik, že nyní upravíte jakoukoliv fotku velmi rychle.
Ve své podstatě integroval do Gemini náhled nahraného snímku, přičemž jsou zde dva nástroje. Jeden slouží pro kreslení jakoby tužkou, druhý pak pro psaní textu. Takto můžete jednoduše zakroužkovat nebo vyznačit, co chcete změnit, a třeba i pomocí textu dovysvětlit, co má přesně udělat. Takto upravený snímek pak jen odešlete do Gemini.
Na ukázce výše lze vidět, že udělal přesně to, co jsem mu popsal. Kupodivu je tento nástroj dostupný nejen v mobilní aplikaci, ale také je k dispozici ve webovém prostředí i pro počítače.
U aplikace vidím zatím jeden podstatný nedostatek, a to nemožnost si fotku nebo obrázek při editaci přiblížit. Nefunguje gesto, ani zde není nějaké tlačítko. To se snad vylepší časem, ale i tak Google dává k dispozici poměrně jednoduchou funkci, která posouvá Banana Nano Pro na novou úroveň.
