iOS 26 přináší pět novinek pro skupinové chaty v aplikaci Zprávy

• 5. 12. 2025#Aplikace #iOS

Zdroj: iStyle

Nejnovější verze operačního systému od Applu, iOS 26, přináší mnoho novinek pro uživatele iPhonů. Zásadních vylepšení se dočkala i oblíbená aplikace Zprávy (iMessage), která v rámci skupinových konverzací nabízí nové a dlouho očekávané funkce. Pokud často komunikujete ve skupinách, jedná se rozhodně o užitečné funkce.

Novinky v aplikaci iMessage – Zprávy

OS 26 přináší zásadní novinky do skupinových chatů v aplikaci Zprávy: indikátory psaní, ankety, Apple Cash pro skupiny, vlastní pozadí a snadné přidání kontaktů.

Indikátory psaní nyní i ve skupinách

Funkce indikátoru psaní – tedy malé bubliny, které ukazují, že druhá osoba právě píše zprávu – byla dosud dostupná pouze v konverzacích mezi dvěma uživateli. S příchodem iOS 26 se konečně dostává i do skupinových chatů. Uživatelé s aktuální verzí systému nyní uvidí, kdo právě píše zprávu, i ve skupině.

messages typing indicators 2000x1000x

Zdroj: 9to5mac

Díky tomu je komunikace plynulejší a přehlednější – například se vyhnete situaci, kdy více lidí odpovídá na stejnou otázku najednou.

Hlasování v chatu pomocí anket

Potřebujete rychle zjistit názor členů ve skupině? Nově můžete v aplikaci Zprávy vytvořit anketu přímo v rámci chatu. Stačí klepnout na tlačítko „+“ v levém dolním rohu a zvolit možnost Ankety (Polls).

messages polls ios 26 1500x750x

Zdroj: 9to5mac

Tuto funkci oceníte třeba při plánování schůzky, výběru restaurace nebo rozhodování o společném dárku. Uživatelé zařízení s podporou Apple Intelligence uvidí i automatické návrhy anket nad klávesnicí, což celý proces ještě zrychlí.

Apple Cash nově i pro skupiny

Posílání peněz přes Apple Cash bylo dosud dostupné pouze v individuálních konverzacích. V iOS 26 však Apple přidal podporu pro skupinové platby přímo ve Zprávách.

how to set up apple cash familiy ios 14 1600x800x

Zdroj: 9to5mac

Ať už se jedná o rozdělení účtu po společné večeři nebo vrácení nákladů z výletu, můžete nyní snadno posílat nebo žádat o peníze v rámci skupinového chatu – bezpečně a bez nutnosti opustit aplikaci.

Vlastní pozadí skupinového chatu

Nová funkce umožňuje přizpůsobit vzhled skupinového chatu pomocí barevných nebo obrázkových pozadí. Stačí klepnout na ikonu skupiny v horní části obrazovky a v zobrazených detailech vybrat sekci Pozadí.

Messages app backgrounds 1600x800x

Zdroj: 9to5mac

K dispozici jsou přednastavené motivy, vlastní fotografie nebo můžete vytvořit zcela nový design pomocí nástroje Image Playground. Zajímavostí je, že nastavené pozadí uvidí všichni členové skupiny, nikoli jen autor změny.

Snadné přidání kontaktů ze skupiny

Skupinové chaty často obsahují i uživatele, které osobně neznáte. Apple v iOS 26 přidal praktickou funkci pro jejich snadné uložení do kontaktů.

contacts ios 26 1600x800x

Zdroj: 9to5mac

Stačí otevřít detail skupiny (opět přes ikonu nahoře) a zobrazí se seznam všech účastníků. U těch, kteří ještě nejsou ve vašem adresáři, nyní najdete tlačítko „Přidat do kontaktů“, takže jejich uložení je otázkou jednoho klepnutí.

Zdroj: 9to5mac.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

