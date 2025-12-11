WhatsApp testuje sdílení nedávné historie pro nové členy skupin a další novinky

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp přináší v rámci nejnovější beta verze jednu z nejočekávanějších funkcí: možnost sdílet nedávnou historii zpráv s novými členy skupinových chatů. Kromě toho aplikace testuje pokročilé zabezpečení, nové možnosti pro hovory i úpravu obrázků pomocí umělé inteligence. Zde je přehled všeho, co se ve WhatsAppu za poslední týden událo.
Sdílení historie ve WhatsApp usnadní orientaci nováčkům
V beta verzi pro Android 2.25.36.11 se objevila novinka, která má usnadnit začlenění nových členů do skupinových konverzací. Jakmile se někdo připojí do skupiny, může mu být automaticky zpřístupněn výběr zpráv z posledních 24 hodin, čímž získá okamžitý kontext bez nutnosti se doptávat.
Tato funkce zachovává end-to-end šifrování a funguje tak, že jeden ze stávajících účastníků skupiny bezpečně zašifruje a odešle vybrané zprávy novému členovi. Skupinový administrátor bude mít plnou kontrolu nad tím, zda bude historie novým členům sdílena – nastavení bude k dispozici v oprávněních skupiny.
V současnosti je sdílení omezeno na posledních 24 hodin nebo maximálně 1 000 zpráv, což má zabránit přetížení v extrémně aktivních skupinách. Funkce bude platit i pro nové členy, kteří se připojí přes pozvánku. WhatsApp tak reaguje na potřebu lepší orientace v rychle se rozvíjejících diskuzích, kde se často během pár hodin probere důležité rozhodnutí či sdílejí klíčové informace.
Nový status pro rychlejší sdílení nálady i dostupnosti
WhatsApp přepracoval sekci „O mně“, která nyní umožňuje publikovat krátkodobé statusy viditelné přímo v chatu. Nový design přináší dynamické aktualizace s časovačem expirace, který může být nastaven od několika hodin až po celý měsíc. Uživatelé mohou přidávat emoji, přizpůsobit obsah a nastavit, kdo jej uvidí.
Nový Call Hub: přehlednější hovory a hlasové zprávy po zmeškaných voláních
Na WhatsApp pro iOS se zavádí Unified Call Hub, který sloučí všechny funkce spojené s hovory do jednoho rozhraní. Uživatelé mohou snadno vyhledat kontakty, naplánovat hovory s upozorněním nebo volat i na čísla, která nejsou uložená. Novinkou je možnost nahrát hlasovou nebo videopoznámku po zmeškaném hovoru, která se automaticky zobrazí v chatu.
AI nástroje pro úpravu obrázků ve statusech
Beta verze také zpřístupňuje některým uživatelům novou funkci pro úpravu obrázků pomocí Meta AI. Funkce „Effects“ umožňuje aplikovat stylizace jako 3D, anime, akvarel nebo karikaturu. Dále je možné přidávat nebo odstraňovat objekty, upravovat pozadí nebo přeměnit celý obrázek podle krátkého textového zadání. K dispozici je i animace statických snímků.
Přísný bezpečnostní režim pro maximální ochranu
Pro uživatele, kteří vyžadují nejvyšší úroveň soukromí, WhatsApp testuje „Strict Security Mode“ – komplexní režim ochrany dostupný přes nastavení soukromí. Tento režim zajišťuje automatické blokování médií od neznámých odesílatelů, ztlumení hovorů od cizích čísel, povinné dvoufázové ověření a omezení zobrazení citlivých údajů. Funkce je zaměřena především na ty, kteří čelí zvýšenému riziku cílených útoků.
Google Fotky upravují možnost editace RAW snímků
