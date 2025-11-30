Účet Google dostává nový design na webu, další budou asi následovat

• 30. 11. 2025#Aktualizace

Zdroj: Google

Google sice jednou za čas přijde s novým designovým směrem, ale i jemu samotnému trvá měsíce, než ho nasadí na většinu služeb a aplikací. Někdy to ani nestihne a už představuje další generaci. V červnu tohoto roku uvedl Material 3 Expressive design, který se již dostal do mnoha aplikací a nyní přichází na relativně nenápadné místo.

Nastavení Googlu Účtu

Pakliže máte Google účet, nemusíte jej spravovat jen z aplikací pro mobil. K dispozici je i webová stránka, kde se nachází mnoho možností, včetně zabezpečení. Samotná podoba webu je velmi jednoduchá a strohá, jak můžete vidět níže. Řekl bych, že se zde trochu plýtvá místem, tedy na počítači.

Google Account web old 1 3420x1902x Google Account web old 2 3420x1902x

Původní design; Zdroj: 9to5google

Google nasazuje novou podobu, kde je opět hodně volného místa na počítači, ale jak můžete vidět, došlo na razantnější změnu barev, zejména samotných položek v menu vlevo.

Google Account web redesign 1 3420x1902x Google Account web redesign 2 3420x1902x

Nový design; Zdroj: 9to5google

Kromě toho, že barvy mohou napomoci v navigaci, tak je zde daleko více položek (v mém případě):

  • Přehled
  • Osobní údaje
  • Bezpečnost a přihlašování
  • Správce hesel
  • Vaše zařízení
  • Data a ochrana soukromí
  • Lidé a sdílení
  • Rodinná skupina
  • Platby a předplatná
  • Úložiště Google One

Myslelo se ale i na detaily. Pakliže máte více účtů, tak hned na přehledu vidíte e-mail, pro který máte aktuálně otevřené nastavení. Nabízí se i rychlá navigace hned pod vyhledávacím políčkem. Sice se to může zdát jen jako drobnou novinku, ale asi se díváme na budoucí podobu většiny podobných služeb a stránek od Googlu. Očekáváme, že podobnou změnu zavede například u správce hesel.

Zdroj: 9to5google.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

