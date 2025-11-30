Účet Google dostává nový design na webu, další budou asi následovat

Zdroj: Google
Google sice jednou za čas přijde s novým designovým směrem, ale i jemu samotnému trvá měsíce, než ho nasadí na většinu služeb a aplikací. Někdy to ani nestihne a už představuje další generaci. V červnu tohoto roku uvedl Material 3 Expressive design, který se již dostal do mnoha aplikací a nyní přichází na relativně nenápadné místo.
Nastavení Googlu Účtu
Pakliže máte Google účet, nemusíte jej spravovat jen z aplikací pro mobil. K dispozici je i webová stránka, kde se nachází mnoho možností, včetně zabezpečení. Samotná podoba webu je velmi jednoduchá a strohá, jak můžete vidět níže. Řekl bych, že se zde trochu plýtvá místem, tedy na počítači.
Google nasazuje novou podobu, kde je opět hodně volného místa na počítači, ale jak můžete vidět, došlo na razantnější změnu barev, zejména samotných položek v menu vlevo.
Kromě toho, že barvy mohou napomoci v navigaci, tak je zde daleko více položek (v mém případě):
- Přehled
- Osobní údaje
- Bezpečnost a přihlašování
- Správce hesel
- Vaše zařízení
- Data a ochrana soukromí
- Lidé a sdílení
- Rodinná skupina
- Platby a předplatná
- Úložiště Google One
Myslelo se ale i na detaily. Pakliže máte více účtů, tak hned na přehledu vidíte e-mail, pro který máte aktuálně otevřené nastavení. Nabízí se i rychlá navigace hned pod vyhledávacím políčkem. Sice se to může zdát jen jako drobnou novinku, ale asi se díváme na budoucí podobu většiny podobných služeb a stránek od Googlu. Očekáváme, že podobnou změnu zavede například u správce hesel.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře