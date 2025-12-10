Samsung představil One UI 8.5, beta verze míří do prvních mobilů

Galaxy S25 FE; zdroj: Dotekománie
Samsung už poslal aktualizaci na nejnovější Android 16 do mnoha mobilů a stále pokračuje, ale mezi tím zde máme oznámení One UI 8.5, tedy další verze nadstavby, která zřejmě bude založena na trochu vylepšené verzi Androidu 16. Zatím se ale jedná o beta verzi, i tak je zde několik zajímavých novinek.
One UI 8.5 beta
V první řadě Samsung informuje o asistentovi pro fotografie, kde je několik novinek. Nově není potřeba po každém generování ukládat snímek a pak začít od začátku. Nyní budete moci postupně pokračovat, přičemž je zde i historie jednotlivých akcí, takže si je můžete i procházet, případně si varianty ukládat. Zde také došlo k vylepšení sdílení přes Quick Share, kdy sám systém rozpozná osoby na fotce a proaktivně nabídne sdílení těmto lidem.
Druhá novinka obnáší Audio Broadcast, která nabízí komunikaci s blízkými přístroji s technologií LE Audio přes Auracast. Skoro se dá říci, že si takto můžete vytvořit lokální rádio a vysílat například audio do mnoha zařízení najednou. Kromě toho můžete také sdílet svůj vlastní hlas přes mikrofon, takže takto můžete mít poměrně jednoduchou audio sestavu.
One UI 8.5 také přináší funkci Storage Share, což je sdílení úložiště napříč zařízeními, respektive prostoru jako takového. Můžete tak mít na tabletu dostupné soubory z mobilu přímo v aplikaci Moje soubory. Nezapomnělo se na bezpečnost, a to pomocí funkcí Theft Protection, což je funkce proti odcizení. Zde se tedy spíše po několika neúspěšných pokusech zamkne při chybných pokusech o odemčení.
Tato beta verze je aktuálně dostupná jen pro Galaxy S25 v zemích jako Německo, Indie, Korea, Polsko, Velká Británie a USA. Další budou asi následovat, ale čeští uživatelé si asi budou muset trochu déle počkat. Předpokládáme, že stabilní verze zamíří k uživatelům v prvním čtvrtletí příštího roku.
Zdroj: Tisková zpráva
