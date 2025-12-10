Google přidává gesta do WearOS, tedy spíše Pixel Watch

#Android

Zdroj: Google

Google sem tam vydá novinky bez nějakého varování. Tentokrát překvapil aktualizací systému WearOS, respektive verzí pro hodinky Pixel Watch. Není tedy jisté, jestli budou součástí i jiných modelů jiných značek. Google se zaměřil na ovládání pomocí gest.

Pixel Watch s novinkami

Konkrétně jsme se dočkali dvou novinek. Ta první se týká dotknutí ukazováčku a palce, tedy spíše takové poklepání. Dalo by se říci, že se jedná o náhradu potvrzení, ale gesto může mít více významů. Druhá novinka se týká otočením zápěstí, což může posloužit k ukončení vyzvánění.

ezgif 5ed05946993d60fb 500x281x

Zdroj: Google

Samotné nastavení obsahuje možnosti, jak se nechat upozorňovat na tato gesta. Konkrétně si můžete nastavit zobrazování dostupnosti gesta neustále, nebo třeba jednou za čas. Jak můžete vidět níže, tak se ukázka gesta vždy zobrazí, pokud je taková možnost.

ezgif 52bff0c45c0f3390 500x281x

Zdroj: Google

Kromě samotných gest jsme se dočkali oznámení dostupnosti chytrých odpovědí, u kterých se využívá technologie Gemma. Nabídnou se tak lepší a přesnější reakce, přičemž k tato novinka nepotřebuje ani mobil, běží totiž na hodinkách přímo.

Zdroj: Tisková zpráva

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

