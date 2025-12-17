Alza Dny přináší výrazné slevy na stabilizátory, výkonné powerbanky i přenosné audio KOMERČNÍ ČLÁNEK

Alza Dny přináší výrazné slevy na stabilizátory, výkonné powerbanky i přenosné audio2025-12-17T10:00:51+01:00
• 17. 12. 2025#Příslušenství #Smartphony

Probíhající slevová akce Alza Dny nabízí příležitost pro technické nadšence a tvůrce obsahu, kteří hledají upgrade své výbavy za výhodnější ceny. E-shop Alza.cz zlevnil široké spektrum příslušenství, přičemž nejzajímavější cenové poklesy lze aktuálně pozorovat v kategoriích stabilizace obrazu, nabíjecí techniky a bezdrátového audia. Níže přinášíme přehled vybraných produktů, které se v aktuální vlně slev vyplatí sledovat.

Stabilizátory pro plynulé video

Tvorba videa na mobilní telefony se neustále posouvá vpřed a pro dosažení skutečně profesionálních záběrů je kvalitní gimbal nezbytností. V aktuální nabídce dominují modely od značky Insta360, které kombinují stabilizaci s pokročilými AI funkcemi pro sledování objektů. Slevy se však dotkly i dostupnějších řešení pro běžné uživatele, jako jsou selfie stativy s integrovanou stabilizací, kde cena klesla o polovinu.

Powerbanky s vysokou kapacitou a výkonem

S rostoucí náročností moderních zařízení stoupají i nároky na zdroje energie. Současná slevová akce se zaměřila na powerbanky s vysokou kapacitou, které zvládnou nabít nejen telefon, ale díky vysokému výkonu (až 200 W) i notebooky. V nabídce jsou zastoupeny také moderní modely s certifikací Qi2 pro magnetické bezdrátové nabíjení, které je kompatibilní s technologií MagSafe.

Přenosné reproduktory a audio

Kategorie audia nabízí řešení pro různé scénáře – od malých odolných reproduktorů na cesty až po výkonné party věže od Sony. Výrazné cenové zvýhodnění se týká i designových kousků, jako jsou reproduktory Marshall, nebo dětských modelů. Většina zlevněných produktů disponuje zvýšenou odolností proti vodě, což ocení uživatelé při venkovním poslechu.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vyplatí se robot za 30 tisíc? Zkušenosti s Roborock Saros 10R

💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Satechi
nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat