Probíhající slevová akce Alza Dny nabízí příležitost pro technické nadšence a tvůrce obsahu, kteří hledají upgrade své výbavy za výhodnější ceny. E-shop Alza.cz zlevnil široké spektrum příslušenství, přičemž nejzajímavější cenové poklesy lze aktuálně pozorovat v kategoriích stabilizace obrazu, nabíjecí techniky a bezdrátového audia. Níže přinášíme přehled vybraných produktů, které se v aktuální vlně slev vyplatí sledovat.
Stabilizátory pro plynulé video
Tvorba videa na mobilní telefony se neustále posouvá vpřed a pro dosažení skutečně profesionálních záběrů je kvalitní gimbal nezbytností. V aktuální nabídce dominují modely od značky Insta360, které kombinují stabilizaci s pokročilými AI funkcemi pro sledování objektů. Slevy se však dotkly i dostupnějších řešení pro běžné uživatele, jako jsou selfie stativy s integrovanou stabilizací, kde cena klesla o polovinu.
- Insta360 Flow 2 Pro Standard Bundle / Summit White (-29 %)
- Eternico Selfie Tripod with Stabilizer S600BT (-50 %)
- Insta360 Flow 2 AI Tracker Bundle Stone Gray (-35 %)
- Insta360 Flow 2 Standard Bundle Summit White (-25 %)
- Insta360 Flow 2 Pro Standard Bundle / Summit White (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Powerbanky s vysokou kapacitou a výkonem
S rostoucí náročností moderních zařízení stoupají i nároky na zdroje energie. Současná slevová akce se zaměřila na powerbanky s vysokou kapacitou, které zvládnou nabít nejen telefon, ale díky vysokému výkonu (až 200 W) i notebooky. V nabídce jsou zastoupeny také moderní modely s certifikací Qi2 pro magnetické bezdrátové nabíjení, které je kompatibilní s technologií MagSafe.
- Vention 27000mAh Power Bank (USB-C + USB-C/USB-C/USB-A) 200W Gray LED Display Type (-45 %)
- Vention 5-in-1 10000mAh Travel Power Bank 22.5W White LED Display Type (-61 %)
- ChoeTech Qi2 Certified 3-in-1 magnetic charger holder with 10000mAh battery (-48 %)
- UGREEN 25000mAh PD 145W Power Bank Abyss Blue (-30 %)
- AlzaPower Qi2 Ultra Slim 5000mAh Compatible with MagSafe PD (20W) bílá (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Přenosné reproduktory a audio
Kategorie audia nabízí řešení pro různé scénáře – od malých odolných reproduktorů na cesty až po výkonné party věže od Sony. Výrazné cenové zvýhodnění se týká i designových kousků, jako jsou reproduktory Marshall, nebo dětských modelů. Většina zlevněných produktů disponuje zvýšenou odolností proti vodě, což ocení uživatelé při venkovním poslechu.
- Buxton BBS 7700 černá (-52 %)
- Sencor SSS 3900 KIDS (-32 %)
- Sony ULT Tower 9 AC, černá (-31 %)
- Marshall Acton III Midnight Blue (-29 %)
- TESLA Sound BS70 Bluetooth reproduktor voděodolný (-20 %)
- Další slevy najdete zde
