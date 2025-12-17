iPhone Fold by mohl příští rok nastartovat růst trhu s ohebnými telefony, tvrdí IDC

Zdroj: 9to5mac
O prvním skládacím iPhonu se spekuluje už roky, ale podle všeho je jeho příchod konečně téměř na spadnutí. Nová zpráva analytické společnosti IDC naznačuje, že takzvaný „iPhone Fold“ by mohl zásadně otřást trhem s ohebnými smartphony.
Přinese ohebný iPhone revoluci? Nebo skončí jako iPhone 17 Air
Podle IDC má iPhone Fold v roce 2026 získat více než 22 % podílu na celosvětovém trhu se skládacími telefony. To je pozoruhodné číslo s ohledem na skutečnost, že půjde o první skládací zařízení Applu, které se na trhu teprve objeví. Ještě zajímavější je ale predikce tržní hodnoty: Apple by měl s jediným zařízením ovládnout až 34 % hodnoty trhu se skládacími telefony, a to díky očekávané ceně kolem 2 400 dolarů, což činí v přepočtu bez mála 50 tisíc korun.
IDC dále uvádí, že samotný příchod skládacího iPhonu pomůže příští rok nastartovat až 30% růst celého segmentu ohebných zařízení. Zvýšený zájem spotřebitelů má být rovněž poháněn novinkami od konkurence – například Samsungem s jeho očekávaným Galaxy Z TriFold nebo novými skládacími modely od Huawei.
Ohebné telefony nadále porostou, běžné smartphony stagnují
Trh s ohebnými zařízeními má podle IDC i nadále překonávat zbytek segmentu chytrých telefonů, který je již několik let v mírném poklesu či stagnaci. IDC předpokládá, že do roku 2029 budou ohebné smartphony tvořit více než 10 % celkové hodnoty trhu s mobilními zařízeními, přestože jejich podíl na počtu prodaných kusů bude nadále nižší.
Co zatím o skládacím iPhonu víme?
Ačkoliv Apple zatím nic oficiálně neoznámil, úniky a odhady naznačují, že iPhone Fold nabídne vnější 5,8palcový displej a vnitřní ohebný panel o velikosti 7,58 palce. Zařízení má být vybaveno větší baterií, než jakou má iPhone 17 Pro Max, což by mohlo částečně kompenzovat vyšší energetické nároky ohebného displeje. Cena, odhadovaná na 2 400 USD, řadí tento model mezi vůbec nejdražší smartphony, ale zároveň reflektuje pozici Applu jako prémiového výrobce.
Zatímco konkurence v čele se Samsungem má v oblasti skládacích zařízení několikaletý náskok, Apple podle analytiků přináší do hry něco jiného – sílu značky, důvěru uživatelů a schopnost proměnit novou technologii v masový trend. Pokud se očekávání naplní, iPhone Fold by mohl sehrát podobnou roli jako původní iPhone v roce 2007 – přetvořit celý segment a definovat nové standardy.
