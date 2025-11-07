WhatsApp pro macOS získává významnou aktualizaci, nové možnosti vzhledu a přizpůsobení rozhraní

Zdroj: Dotekomanie
WhatsApp rozšiřuje možnosti personalizace na stolních počítačích s macOS. Nejnovější aktualizace desktopové aplikace přináší rozsáhlé vizuální úpravy, které posouvají prostředí aplikace blíže vzhledu a funkcím známým z mobilní verze pro iPhone.
WhatsApp aktualizace pro macOS
Podle informací od WABetaInfo nová verze WhatsApp pro macOS umožňuje uživatelům vybírat z 38 barevných kombinací a 22 předdefinovaných vizuálních stylů. Uživatelé si mohou upravit nejen pozadí chatu, ale také vzhled bublin se zprávami, čímž získávají možnost vytvořit si naprosto jedinečné prostředí pro každou konverzaci.
K dispozici jsou dvě varianty přizpůsobení:
- Jednotné téma pro všechny konverzace
- Individuální styl pro každý chat zvlášť
Tímto krokem WhatsApp nabízí uživatelům na Macu podobnou úroveň přizpůsobení, jakou již dlouho znají z iOS aplikace.
Nastavení se nesynchronizuje mezi zařízeními
Jedním z důležitých aspektů nové aktualizace je, že vizuální úpravy provedené na Macu se nesynchronizují s ostatními zařízeními, jako je iPhone nebo webová verze WhatsAppu. To znamená, že pokud chcete mít stejné motivy i na jiných platformách, musíte je nastavit ručně.
I když to může vyžadovat více času na úvodní nastavení, zároveň to přináší větší svobodu a kontrolu nad tím, jak bude aplikace na různých zařízeních vypadat.
Meta rozšiřuje vizuální personalizaci napříč platformami
Tato aktualizace je součástí strategie společnosti Meta, která se zaměřuje na sjednocení a zároveň přizpůsobitelnost prostředí WhatsApp napříč všemi platformami. Po mobilní a webové verzi nyní přichází řada i na desktop a to ve stylu, který je přirozený a nativní pro daný operační systém.
Jak aktivovat nové motivy na macOS?
Nové možnosti najdete v aplikaci WhatsApp pro macOS v sekci: Nastavení > Chaty. Aktualizace je nasazována postupně, takže se nemusí objevit u všech uživatelů ihned. V průběhu několika týdnů by ale měli mít přístup k těmto funkcím všichni uživatelé, kteří používají nejnovější verzi aplikace.
Zdroj: ubergizmo.com
