WhatsApp pro macOS získává významnou aktualizaci, nové možnosti vzhledu a přizpůsobení rozhraní

WhatsApp pro macOS získává významnou aktualizaci, nové možnosti vzhledu a přizpůsobení rozhraní
2025-11-07T20:00:34+01:00
• 7. 11. 2025#Aplikace #iOS

Zdroj: Dotekomanie

WhatsApp rozšiřuje možnosti personalizace na stolních počítačích s macOS. Nejnovější aktualizace desktopové aplikace přináší rozsáhlé vizuální úpravy, které posouvají prostředí aplikace blíže vzhledu a funkcím známým z mobilní verze pro iPhone.

WhatsApp aktualizace pro macOS

Podle informací od WABetaInfo nová verze WhatsApp pro macOS umožňuje uživatelům vybírat z 38 barevných kombinací a 22 předdefinovaných vizuálních stylů. Uživatelé si mohou upravit nejen pozadí chatu, ale také vzhled bublin se zprávami, čímž získávají možnost vytvořit si naprosto jedinečné prostředí pro každou konverzaci.

K dispozici jsou dvě varianty přizpůsobení:

  • Jednotné téma pro všechny konverzace
  • Individuální styl pro každý chat zvlášť

Tímto krokem WhatsApp nabízí uživatelům na Macu podobnou úroveň přizpůsobení, jakou již dlouho znají z iOS aplikace.

Nastavení se nesynchronizuje mezi zařízeními

Jedním z důležitých aspektů nové aktualizace je, že vizuální úpravy provedené na Macu se nesynchronizují s ostatními zařízeními, jako je iPhone nebo webová verze WhatsAppu. To znamená, že pokud chcete mít stejné motivy i na jiných platformách, musíte je nastavit ručně.

whatsapp macos 2628x1476x

Zdroj: WhatsApp

I když to může vyžadovat více času na úvodní nastavení, zároveň to přináší větší svobodu a kontrolu nad tím, jak bude aplikace na různých zařízeních vypadat.

Meta rozšiřuje vizuální personalizaci napříč platformami

Tato aktualizace je součástí strategie společnosti Meta, která se zaměřuje na sjednocení a zároveň přizpůsobitelnost prostředí WhatsApp napříč všemi platformami. Po mobilní a webové verzi nyní přichází řada i na desktop a to ve stylu, který je přirozený a nativní pro daný operační systém.

Jak aktivovat nové motivy na macOS?

Nové možnosti najdete v aplikaci WhatsApp pro macOS v sekci: Nastavení > Chaty. Aktualizace je nasazována postupně, takže se nemusí objevit u všech uživatelů ihned. V průběhu několika týdnů by ale měli mít přístup k těmto funkcím všichni uživatelé, kteří používají nejnovější verzi aplikace.

Zdroj: ubergizmo.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Recenze Apple Watch Series 11 a Google Pixel Watch 4: Vyplatí se upgrade?

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Honor
Satechi
vodafone
vodafone
panzerglass
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat