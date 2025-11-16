Kamery, vysavače i hodinky. Do extra slev padlo příslušenství od Xiaomi KOMERČNÍ ČLÁNEK

Kamery, vysavače i hodinky. Do extra slev padlo příslušenství od Xiaomi
2025-11-15T16:03:34+01:00
• 16. 11. 2025#Příslušenství

Listopad je v polovině a s ním i Black Friday, který i letos míří na chytré příslušenství nejen do domácnosti. V Mobil Pohotovosti můžete koupit robotické vysavače, ale i kamery, chytré hodinky nebo domácí spotřebiče od Xiaomi za top ceny. Pokud chcete udělat radost sobě, nebo někomu nadělit bezvadný dárek k blížícím se Vánocům, teď na tom výrazně ušetříte.

Kamery, vysavače i hodinky. Do extra slev padlo příslušenství od Xiaomi

Největší pozornost si zaslouží dvojice, která spolu perfektně ladí – chytré hodinky Xiaomi Watch S4 a sluchátka Redmi Buds 6 Pro. Hodinky si drží elegantní design a s několika denní výdrží, přesným měřením zdraví a plynulým chodem, tvoří ideální doplněk k vašemu chytrému telefonu.

Sluchátka potom přinášejí aktivní potlačení hluku, čistý zvuk a výdrž, na kterou se můžete spolehnout i na dlouhých cestách.

Robotické vysavače za super ceny

Pokud máte doma rádi uklizeno, ale nechcete všechen volný čas trávit s mopem v ruce, Xiaomi přišlo s robotickým vysavačem, který za vás práci převezme. Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro vysává, mopuje, dokonce se sám čistí a díky inteligentnímu mapování se neztratí ani v bytovém labyrintu. Pro ruční úklid je tu pak Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max.

Ve svém domě se potřebujeme cítit vždy bezpečně, proto Xiaomi přišlo s řešením, které vám dá klid i přehled. Xiaomi Smart Camera C400 je chytrá IP kamera, která zvládne sledovat dění doma i venku. Nabízí ostrý obraz, noční vidění a jednoduché ovládání přes aplikaci. Instalace je snadná, stačí zásuvka a Wi-Fi.

A pokud hledáte něco praktického do kuchyně, Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L je ideální volba. Zvládne zdravé vaření bez oleje, má velkou kapacitu pro celou rodinu a ovládání přes aplikaci vám umožní nastavit vše i na dálku.

Kompletní nabídku příslušenství od Xiaomi najdete na mp.cz.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

ChatGPT za 100 Kč & Operátorský bizár

💡ANKETA: Jak často se přistihnete při tzv. „doom scrollingu“ – bezmyšlenkovitém projíždění feedu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Satechi
Honor
vodafone
vodafone
panzerglass
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat