Meta ruší nativní aplikaci WhatsApp pro Windows 11. Nová verze výrazně zatěžuje RAM

WhatsApp na Windows 11 prošel zásadní změnou – a ne každému se bude líbit. Podle nejnovější zprávy webu Windows Latest Meta postupně nahrazuje původní nativní aplikaci pro Windows webovou verzí zabalenou do prostředí WebView2, tedy technologii využívající jádro Chromium. Tento krok sice snižuje náklady na vývoj, ale přináší výrazně vyšší nároky na paměť a horší uživatelský zážitek.
WhatsApp se vrací k webovému přístupu
Zatímco původní desktopová aplikace byla postavená na moderním WinUI/UWP frameworku a nabízela poměrně svižný zážitek z používání, nová verze jednoduše otevírá web.whatsapp.com přes WebView2. Jinými slovy, jde v podstatě o obalený webový prohlížeč, nikoli o plnohodnotnou nativní aplikaci.
Paměťová náročnost prudce vzrostla
První testy ukazují, že nový klient má značně vyšší nároky na operační paměť. Už při samotném přihlášení WhatsApp zabírá přibližně 300 MB RAM, a po otevření více konverzací může spotřeba přesáhnout 1 GB RAM, přičemž na pozadí neustále běží procesy spojené s Chromiem. Uživatelé s omezenou pamětí nebo staršími zařízeními mohou zaznamenat znatelný pokles výkonu.
Zpomalené reakce a problémy s integrací
Zpráva dále uvádí, že se v nové verzi objevují zpoždění při načítání konverzací, pomalé animace a obecně horší plynulost ovládání. Klient má také problémy s nativními funkcemi Windows 11, jako jsou notifikace nebo režim Nerušit, čímž působí méně přirozeně a méně integrovaně s operačním systémem.
Co stojí za změnou? Úspory na úkor kvality
Podle Windows Latest je důvodem tohoto přechodu pravděpodobně interní restrukturalizace v Metě, během níž mohl být vývojový tým pro nativní aplikaci zredukován. Nový přístup umožňuje Metě spravovat pouze jednu webovou základnu kódu napříč platformami, což snižuje vývojové náklady, ale negativně ovlivňuje uživatelský komfort.
Nová verze aplikace je distribuována jako verze 2.2584.3.0 přes Microsoft Store. Uživatelé, kteří si ještě ponechali starou nativní verzi, ji mohou dočasně používat, ale podle zprávy budou brzy odhlášeni a přinuceni přejít na novou verzi.
