Doogee připravuje odolného zástupce Fire 7 Pro
2025-11-02T20:00:13+01:00
• 2. 11. 2025#Android #Smartphony

Společnost Doogee chystá další rozšíření modelové řady Fire, kam se zanedlouho zařadí nový zástupce s přesným názvem Fire 7 Pro. V předstihu jsou k dispozici všechny specifikace a také známe konečnou podobu telefonu. Novinka bude opět lákat na silné osvětlení pro použití venku nebo funkci vysílačky s využitím mobilní sítě.

Dobrá cihla

Zařízení o tloušťce 18,7 mm má vpředu zabírat 6,6palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Hlavní výkon údajně zajistí čipová sada Dimensity 6300 od MediaTeku po boku 8GB paměti RAM nebo 256GB úložiště. Navíc vhod přijde slot pro až 2TB microSD kartu. Bateriový článek o velikosti 13 000 mAh bude podporovat technologii rychlého 33W nabíjení.

doogee fire 7 pro 5 1500x900x doogee fire 7 pro 4 1500x900x

doogee fire 7 pro 3 1500x900x doogee fire 7 pro 2 1000x708x

Doogee Fire 7 Pro | Zdroj: GSMArena

Zadní strana by měla získat dva objektivy fotoaparátu – hlavní 64MPx snímač a 20MPx senzor IMX350 od Sony na noční vidění. Uvnitř poběží operační systém Android 15. Dvojité osvětlení vzadu s jasem 1 200 lumenů lze využít i jako blesk či vysílač SOS signálu. Funkce Push-to-Talk Over Cellular přes 4G/5G/Wi-Fi síť umožňuje komunikovat ve stylu vysílačky.

Mezi ostatní prvky patří přední 16MPx kamerka, boční snímač otisků prstů, technologie NFC, přizpůsobitelná klávesa a dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69K). Na výběr budou tři barevné verze (černá, oranžová, zelená) za 270 dolarů (tj. cca 5 696 Kč).

doogee fire 7 pro 8 880x1000x doogee fire 7 pro 6 882x1000x doogee fire 7 pro 7 886x1000x

Doogee Fire 7 Pro | Zdroj: GSMArena

Zdroj: gsmarena.com

