Spotify zavádí denní poslechové statistiky a týdenní přehledy

Spotify v rámci příprav na každoroční shrnutí nazývaného Wrapped 2025 spouští novou funkci, která uživatelům nabídne hlubší vhled do jejich hudebních návyků. Novinka s názvem Listening Stats přináší každodenní aktualizaci statistik a navíc týdenní přehled včetně speciálních zvýraznění. Tato funkce je dostupná pro bezplatné i prémiové uživatele ve více než šedesáti zemích světa a Spotify tím ukazuje, že nechce jen kopírovat, ale posouvat zážitek z hudby na zcela novou úroveň.
Spotify vylepšuje statistiky a přehledy poslechu
V novém panelu na domovské obrazovce aplikace nyní uživatelé uvidí přehled svých nejoblíbenějších skladeb a interpretů za poslední čtyři týdny. Statistiky se aktualizují každých 24 hodin, takže uživatelé získají dynamický a aktuální obraz toho, co právě poslouchají nejčastěji. Kromě toho služba nabídne i nové playlisty vytvořené na základě vašich poslechových návyků a doporučení, která odrážejí vaši aktuální hudební náladu. Tímto krokem Spotify posiluje svůj důraz na personalizaci a aktivní vztah mezi posluchačem a hudbou.
Zajímavým prvkem je také tzv. „special highlight“ – týdenní přehled, který může mít podobu milníku, nové hudební objevené skladby nebo zajímavého faktu o vašem způsobu poslechu. Spotify tím nejen informuje, ale i motivuje uživatele k objevování nové hudby a vytváření hlubšího pouta s tím, co poslouchají.
Přestože nové statistiky aktuálně nenabízejí informaci o celkovém počtu minut poslechu – což je oblíbený údaj v rámci Wrapped – Spotify naznačuje, že tato funkce je teprve na začátku a další rozšíření budou následovat. Vzhledem k tomu, že Spotify v minulosti často vylepšovalo nové nástroje postupně, je velmi pravděpodobné, že se i tato funkce brzy dočká dalších aktualizací.
Funkce Listening Stats zapadá do širšího kontextu personalizovaných nástrojů, které Spotify postupně zavádí. Vedle známých funkcí, jako jsou Daylist, Release Radar nebo Discover Weekly, se tak vytváří ucelený ekosystém, který uživatelům nabízí nejen obsah, ale i příběh.
