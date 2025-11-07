WearOS pro hodinky dostávají AOD ovládání médií aktualizováno

WearOS pro hodinky dostávají AOD ovládání médií [aktualizováno]
2025-11-07T05:25:47+01:00
• 7. 11. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 7. 11.

Minulý měsíc jsme vás informovali, že ovládání médií na hodinkách s WearOS dostane AOD režim. Aktualizace byla vypuštěna a je k dispozici uživatelům. Nejenže dojde ke zmírnění grafického podání samotného ovládání, ale tyto prvky jsou nativně aktivní. Není tedy nutné udělat první tapnutí pro aktivaci displeje a pak tedy zvolit, jestli chcete pozastavit hudbu nebo cokoliv jiného. Přímo z AOD režimu můžete tapnout na pozastavení třeba, akce se provede a displej se plně aktivuje.

PXL 20251107 041834888 1701x2268x PXL 20251107 041816637 1701x2268x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Původní článek 24. 10.

Pokud jde o aktualizace operačních systémů u mobilů, strhla se menší konkurenční soutěž v tom, kdo nabídne nejdelší podporu. Aktuálně někteří výrobci nabízí i sedm let. Současně se snaží aktualizovat co největší počet zařízení. Pokud jde o hodinky, je situace trochu odlišná, zejména u WearOS systému od Googlu. Už jsme si zvykli, že sem tam má Samsung přednost před Googlem. I tak Google rozhoduje, jaké novinky přijdou v jaký čas. Nyní se dozvídáme o vylepšení AOD.

Lepší ovládání médií

Aktuálně nejnovější verze WearOS nese číselné označení 6. Pixel hodinky od Googlu mají tuto variantu k dispozici a postupně se aktualizace šíří na starší modely, a to i včetně Samsung hodinek. Kdy se dostane na jiné modely jiných značek, nevíme. Současně ale nejsou všechny funkce dostupné, jak nyní dokazuje Google.

Systém WearOS 6 měl mít asi od začátku novinku pro AOD, Always On Display (stále zapnutý displej), a to konkrétně možnost ovládání médií. To zatím není k dispozici, a pokud máte zapnuté ovládání médií, při nepoužívání dojde k rozostření prvků a zobrazí se čas.

Pixel Watch 4 media controls 1 426x426x Pixel Watch 4 media controls 2 426x426x

Zdroj: 9to5google

Novinka má přijít ke konci roku, a to na všechny modely s WearOS 6. Níže můžete vidět podobu zobrazení ovládání médií na AOD. Sice se jedná o drobnou změnu, ale na druhou stranu může být praktická, jelikož ušetří minimálně jeden krok pro ovládání.

Wear OS 6 AOD media controls 1350x720x

Zdroj: Google

Zdroj: 9to5google.com

