WearOS pro hodinky dostávají AOD ovládání médií [aktualizováno]

Aktualizováno 7. 11.
Minulý měsíc jsme vás informovali, že ovládání médií na hodinkách s WearOS dostane AOD režim. Aktualizace byla vypuštěna a je k dispozici uživatelům. Nejenže dojde ke zmírnění grafického podání samotného ovládání, ale tyto prvky jsou nativně aktivní. Není tedy nutné udělat první tapnutí pro aktivaci displeje a pak tedy zvolit, jestli chcete pozastavit hudbu nebo cokoliv jiného. Přímo z AOD režimu můžete tapnout na pozastavení třeba, akce se provede a displej se plně aktivuje.
Původní článek 24. 10.
Pokud jde o aktualizace operačních systémů u mobilů, strhla se menší konkurenční soutěž v tom, kdo nabídne nejdelší podporu. Aktuálně někteří výrobci nabízí i sedm let. Současně se snaží aktualizovat co největší počet zařízení. Pokud jde o hodinky, je situace trochu odlišná, zejména u WearOS systému od Googlu. Už jsme si zvykli, že sem tam má Samsung přednost před Googlem. I tak Google rozhoduje, jaké novinky přijdou v jaký čas. Nyní se dozvídáme o vylepšení AOD.
Lepší ovládání médií
Aktuálně nejnovější verze WearOS nese číselné označení 6. Pixel hodinky od Googlu mají tuto variantu k dispozici a postupně se aktualizace šíří na starší modely, a to i včetně Samsung hodinek. Kdy se dostane na jiné modely jiných značek, nevíme. Současně ale nejsou všechny funkce dostupné, jak nyní dokazuje Google.
Systém WearOS 6 měl mít asi od začátku novinku pro AOD, Always On Display (stále zapnutý displej), a to konkrétně možnost ovládání médií. To zatím není k dispozici, a pokud máte zapnuté ovládání médií, při nepoužívání dojde k rozostření prvků a zobrazí se čas.
Novinka má přijít ke konci roku, a to na všechny modely s WearOS 6. Níže můžete vidět podobu zobrazení ovládání médií na AOD. Sice se jedná o drobnou změnu, ale na druhou stranu může být praktická, jelikož ušetří minimálně jeden krok pro ovládání.
