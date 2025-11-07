Black Friday Alza: Tipy na slevy až 45 %, špičkové televize a projektory KOMERČNÍ ČLÁNEK

Black Friday Alza: Tipy na slevy až 45 %, špičkové televize a projektory
2025-11-07T05:00:46+01:00
• 7. 11. 2025#Ostatní

Fenomén slevových akcí Black Friday je v plném proudu. Alza Black Friday tradičně nabízí desítky tisíc produktů, avšak zvýšenou pozornost si zaslouží především sekce spotřební elektroniky, kde slevy dosahují až 45 %. Přinášíme přehled kategorií s nejvýraznějšími cenovými poklesy, které aktuálně dominují nabídce, a naše tipy na výběr.

Modernizace Obrazové Techniky: Cílem je Domácí Kino

Black Friday na Alze je ideální příležitostí pro modernizaci domácího kina nebo kancelářské techniky. Fokus akce se soustředí na segment Smart televizí, televizí s operačním systémem Android TV a projektorů. Všechny tyto kategorie spojuje poptávka po prémiové obrazové kvalitě, ať už pro sledování filmů, hraní her nebo prezentace.

Gemini Generated Image kyo3obkyo3obkyo3 1024x576x

Projektory: Velké Plátno s Cenovým Ústupkem (Slevy až 45 %)

Projektory se stávají dostupnější alternativou velkých televizních obrazovek. Aktuální nabídka zahrnuje modely pro domácí zábavu s vysokým rozlišením (Full HD, 4K) i kompaktní přenosná zařízení.

Chytré Televize s Android TV: Neomezená Konektivita (Slevy až 35 %)

Televize s operačním systémem Android TV nabízejí kromě kvalitního obrazu také plnohodnotné Smart funkce, integrovaný Chromecast a přístup k široké paletě aplikací. Sleva až 35 % činí tyto modely extrémně atraktivními.

Smart Televize pro Každou Domácnost (Slevy až 43 %)

Klasické Smart televize, které zahrnují modely s různými proprietárními systémy (např. Tizen, WebOS), představují základ domácí zábavy. I zde se slevy šplhají k hranici 43 %, což umožňuje pořídit špičkové modely za bezkonkurenční ceny.

Akce Alza Black Friday trvá standardně pouze omezenou dobu, nebo do vyprodání zásob. U modelů s nejvyšší slevou je doporučeno jednat rychle. Nabídka je průběžně aktualizována a zájemci by měli sledovat centrální stránku akce.

Kompletní a aktuální nabídku v rámci akce Black Friday naleznete přímo na oficiální stránce: alza.cz/black-friday

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Recenze Apple Watch Series 11 a Google Pixel Watch 4: Vyplatí se upgrade?

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Honor
Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat