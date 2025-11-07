Black Friday Alza: Tipy na slevy až 45 %, špičkové televize a projektory

Fenomén slevových akcí Black Friday je v plném proudu. Alza Black Friday tradičně nabízí desítky tisíc produktů, avšak zvýšenou pozornost si zaslouží především sekce spotřební elektroniky, kde slevy dosahují až 45 %. Přinášíme přehled kategorií s nejvýraznějšími cenovými poklesy, které aktuálně dominují nabídce, a naše tipy na výběr.
Modernizace Obrazové Techniky: Cílem je Domácí Kino
Black Friday na Alze je ideální příležitostí pro modernizaci domácího kina nebo kancelářské techniky. Fokus akce se soustředí na segment Smart televizí, televizí s operačním systémem Android TV a projektorů. Všechny tyto kategorie spojuje poptávka po prémiové obrazové kvalitě, ať už pro sledování filmů, hraní her nebo prezentace.
Projektory: Velké Plátno s Cenovým Ústupkem (Slevy až 45 %)
Projektory se stávají dostupnější alternativou velkých televizních obrazovek. Aktuální nabídka zahrnuje modely pro domácí zábavu s vysokým rozlišením (Full HD, 4K) i kompaktní přenosná zařízení.
- VANKYO Leisure 570B (-30 %)
- WANBO DaVinci 1 Pro (-23 %)
- VANKYO AURZEN Boom (-44 %)
- LG HU915QE (-45 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré Televize s Android TV: Neomezená Konektivita (Slevy až 35 %)
Televize s operačním systémem Android TV nabízejí kromě kvalitního obrazu také plnohodnotné Smart funkce, integrovaný Chromecast a přístup k široké paletě aplikací. Sleva až 35 % činí tyto modely extrémně atraktivními.
- 75″ Sony Bravia KD-75X85L (-21 %)
- 43″ TCL 43T69C (-22 %)
- 55″ Sony Bravia KD-55X85L (-16 %)
- 43″ Philips 43PUS8100 (-31 %)
- 32″ Metz 32MQF7000Z (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Smart Televize pro Každou Domácnost (Slevy až 43 %)
Klasické Smart televize, které zahrnují modely s různými proprietárními systémy (např. Tizen, WebOS), představují základ domácí zábavy. I zde se slevy šplhají k hranici 43 %, což umožňuje pořídit špičkové modely za bezkonkurenční ceny.
- 77″ LG OLED77C54 (-15 %, plus navíc cachback)
- 55″ Sony Bravia KD-55X85L (-16 %)
- 65″ LG OLED65G54 (-25 %)
- 50″ Blaupunkt 50UGC5500S (-10 %)
- 65″ Samsung QE65QN85F (-41 %)
- 32″ Hisense 32A5Q (-43 %)
- 86″ LG 86UA75006 (-43 %)
- Další slevy najdete zde
Akce Alza Black Friday trvá standardně pouze omezenou dobu, nebo do vyprodání zásob. U modelů s nejvyšší slevou je doporučeno jednat rychle. Nabídka je průběžně aktualizována a zájemci by měli sledovat centrální stránku akce.
Kompletní a aktuální nabídku v rámci akce Black Friday naleznete přímo na oficiální stránce: alza.cz/black-friday
