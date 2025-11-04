Vychází iOS 26.1 i iPadOS 26.1, přináší změnu u Liquid Glass

2025-11-04T09:10:24+01:00
• 4. 11. 2025#Aktualizace #iOS

Apple poměrně pravidelně aktualizuje své systémy, přičemž mnohdy řeší opravy chyb a zabezpečení. Ani dnešní verze iOS 26.1 i iPadOS 26.1 nejsou výjimkou a stránky podpory obsahuje poměrně dost oprav zranitelností. Došlo ale i na novinky.

iOS 26.1 i iPadOS 26.1

Zpravidla u těchto verzích se dočkáme kromě oprav chyb i několika novinek. Většinou nejde o nic zásadního, ale některé dnešní novinky mohou potěšit více uživatelů. Například v nastavení Liquid Glass lze nově zvolit tónovanou verzi s méně průhlednými prvky, což asi ocení ti, co nemusí zrovna průhledný vzhled.

Zapracovalo se i na mikrofonech zapojenými přes USB. U nich jde nově ovládat vstupní citlivost. Do mini přehrávače naopak bylo přidáno gesto pro jednodušší přeskakování skladeb. Aktualizace je již nyní k dispozici pro všechna zařízení, která již mají minimálně iOS 26.

Novinky a vylepšení v iOS 26.1

  • V nastavení Liquid Glass si můžete vybrat mezi výchozím průhledným vzhledem a novou tónovanou variantou s méně průhlednými prvky rozhraní v aplikacích a oznámeními na zamknuté obrazovce
  • V minipřehrávači Apple Music přejdete na další nebo předcházející skladbu gestem přejetí Apple Music podporuje AutoMix přes AirPlay
  • Při nahrávání s místním záznamem Ize u externích USB mikrofonů ovládat vstupní citlivost
  • Pro soubory místního záznamu můžete nastavit místo, kam se budou ukládat
  • Cvičení je možné zaznamenávat ručně přímo v aplikaci Kondice
  • Otvírání aplikace Fotoaparát přejetím přes zamknutou obrazovku lze zapnout nebo vypnout pomocí nové volby v nastavení této aplikace
  • Vylepšená kvalita zvuku ve FaceTimu při nízké přenosové kapacitě
  • Pro existující účty dětí ve věku 13-17 let (věk se může v různých zemích a oblastech lišit) se standardně zapíná funkce Bezpečná komunikace a filtry webového obsahu omezující přístup ke stránkám pro dospělé

Novinky a vylepšení v iPadOS 26.1

  • Funkce Slide Over vám umožňuje nechat okno trvale zobrazené před ostatními okny a v době, kdy ho nepoužíváte, ho snadno skrýt mimo obrazovku
  • U oken s proměnnou velikostí můžete v režimu Slide Over nastavit velikost a poměr stran podle potřeby
  • Při nahrávání s místním záznamem lze u externích USB mikrofonů ovládat vstupní citlivost
  • Můžete si vybrat, kam se budou soubory místního záznamu ukládat
  • V nastavení Liquid Glass si můžete vybrat mezi výchozím průhledným vzhledem a novou tónovanou variantou s méně průhlednými prvky
  • V minipřehrávači Apple Music přejdete na další nebo předcházející skladbu gestem přejetí
  • Apple Music podporuje AutoMix přes AirPlay
  • Otvírání aplikace Fotoaparát přejetím přes zamknutou obrazovku Ize zapnout nebo vypnout pomocí nové volby v nastavení této aplikace
  • Vylepšená kvalita zvuku ve FaceTimu při nízké přenosové kapacitě
  • Pro existující účty dětí ve věku 13-17 let (věk se může v různých zemích a oblastech lišit) se standardně zapíná funkce Bezpečná komunikace a filtry webového obsahu omezující přístup ke stránkám pro dospělé

