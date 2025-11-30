Apple by se mohl opět vrátit k Intelu a vyrábět u něj své čipy řady M

Apple by se mohl opět vrátit k Intelu a vyrábět u něj své čipy řady M2025-11-30T20:00:33+01:00
• 30. 11. 2025#iOS #Smartphony

Zdroj: Macworld

Apple doposud vyráběl své čipy řady M výhradně u tchajwanské společnosti TSMC, ale podle uznávaného analytika Ming-Chi Kua by se to v příštích letech mohlo změnit. Apple prý plánuje diverzifikaci výroby a zapojení Intelu jako (staro)nového dodavatele, konkrétně od roku 2027.

Intel by mohl začít s čipy M5 již v roce 2027

Spolupráce Applu s TSMC je pevná a dlouhodobá. Taiwanský gigant vyrábí nejen čipy pro počítače Mac (M-series), ale i mobilní procesory pro iPhony (řady A). Nové informace ale naznačují, že Apple se připravuje na strategickou změnu. Podle Kua již společnost podepsala s Intelem dohodu o mlčenlivosti (NDA) a získala přístup k technologii 18AP PDK verze 0.9.1GA. Také čeká na vydání finální verze PDK 1.0/1.1, které jsou naplánovány na první čtvrtletí 2026.

Plán Applu je jasný: pokud vše půjde podle očekávání, Intel by mohl začít vyrábět nejnižší model M čipu (pravděpodobně M5) už ve 2. až 3. čtvrtletí roku 2027.

TSMC

Zdroj: mexico-now.com

TSMC zůstane hlavním partnerem pro výkonnější čipy

Je důležité zmínit, že Intel má dle plánů Applu vyrábět pouze základní verze čipů (např. M5), nikoliv pokročilé varianty jako M5 Pro, M5 Max nebo M5 Ultra. Produkce těchto výkonnějších modelů zůstane nadále v rukou TSMC — stejně jako výroba čipů řady A (např. A19 a A19 Pro) pro iPhony, kde jsou objemy mnohonásobně vyšší.

Důvody pro spolupráci s Intelem?

Kuo uvádí dva klíčové důvody, proč by Apple mohl vsadit právě na Intel. Politické gesto vůči USA: Spolupráce s Intelem by byla v souladu s politikou „Made in USA“, kterou prosazuje americká vláda, včetně předchozí Trumpovy administrativy. Apple tak může získat přízeň domácích regulatorních orgánů a politiků. Diverzifikace dodavatelského řetězce: Apple sice zůstane silně závislý na pokročilých technologiích TSMC, ale získání druhého zdroje čipové výroby je důležité pro řízení rizik a zajištění stability dodávek v případě výpadků či geopolitických komplikací.

Co je 18AP PDK?

Zmiňovaný 18AP je jeden z nových výrobních uzlů Intelu, určený pro extrémně pokročilé čipy nové generace. PDK (Process Design Kit) je sada nástrojů a specifikací, které vývojáři potřebují k návrhu čipů kompatibilních s konkrétním výrobním procesem. Přechod od verze 0.9.1GA k verzi 1.0/1.1 je zásadní, protože teprve s finální verzí může začít reálné nasazení do produkce.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Kdy Siri dostane mozek? Apple čeká na záchranu. ChatGPT vs. Gemini

💡ANKETA: Plánujete letos o Vánocích koupit někomu nový mobil jako dárek?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Honor
Satechi
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat