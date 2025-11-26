Poco Pad X1 a M1: Nové větší tablety uvedeny

Dnes značka Poco představila dva dobře vybavené smartphony za zajímavé ceny, ale to není vše. Navíc zde máme dva tablety v podobě Poco Pad X1 a Poco Pad M1.

Dvě novinky

Můžeme u novinek rovnou začít s cenami, jelikož ty rozhodují o úspěchu. Poco Pad X1 začíná na ceně 399 dolarů, což je v přepočtu přibližně 8 300 Kč bez daně a dalších poplatků. Poco Pad M1 pak chce zaujmout s cenou 329 dolarů, tedy cca 6 900 Kč (bez daně). Už takto se dá jednoduše konstatovat, že Poco Pad X1 je vybavenější kousek, ale specifikace nejsou tak jednoznačné.

x1 800x360x

POCO Pad X1; Zdroj: Poco

Poco Pad X1 má sice rychlejší a jasnější displej, i úložiště je na tom lépe a nabíjení jen výkonnější, ale procesor má starší než Poco Pad M1. Podporuje modernější WiFi standard a také má k dispozici rychlejší USB. Poco Pad M1 má naopak větší displej a také větší kapacitu baterie. O výkon se stará modernější Snapdragon 7s Gen 4.

m1 800x360x

POCO Pad M1; Zdroj: Poco

Zde tedy jde více méně o preference a na co vlastně má být takový tablet určený. Velikostně jsou na tom podobně, tedy spadají mezi větší zařízení. Oba mají navíc čtyři reproduktory. Pokud chcete něco na hry, asi byste měli sáhnout po Poco Pad X1, pokud něco více na práci, tak vhodnější bude asi Poco Pad M1.

Specifikace POCO Pad M1 a POCO Pad X1

POCO Pad M1POCO Pad X1
displej:12,1 palců, 2560 x 1600 pixelů, 120Hz, až 600 nitů, LCD11,2 palců, 3200 x 2136 pixelů, 144Hz, až 800 nitů, LCD
procesor:Snapdragon 7s Gen 4Snapdragon 7+ Gen 3
RAM a Úložiště:8GB + 256GB (LPDDR4X + UFS 2.2), podpora microSD až 2TB8GB + 512GB (LPDDR5X + UFS 4.0)
Foťáky (zadní):8 MPx (f/2)13MP (f/2.2)
Foťáky (přední):8 MPx (1/4″, f/2.28)
Audio:SBC, AAC, LDACAAC, LDAC, LHDC 5.0
Konektivita a Porty:Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB 2.0Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1 (až 5Gbps)
Senzory:Akcelerometr, Gyroskop, Senzor teploty barev, Světelný senzor, Kompas, Hallův senzor
Operační systém:Xiaomi HyperOS 2
rozměry a hmotnost:279,80 x 181,65 x 7,5 mm, 610 gramů251,22 x 173,42 x 6,18 mm, 500 gramů
baterie a nabíjení:12 000 mAh + 33W USB C8 850 mAh + 45W USB C

Zdroj: gizmochina.com

