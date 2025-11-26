Poco Pad X1 a M1: Nové větší tablety uvedeny

Zdroj: Poco1
Dnes značka Poco představila dva dobře vybavené smartphony za zajímavé ceny, ale to není vše. Navíc zde máme dva tablety v podobě Poco Pad X1 a Poco Pad M1.
Poco F8 Pro a F8 Ultra: Nadupané novinky přichází, cena začíná na 12 799 Kč
Dvě novinky
Můžeme u novinek rovnou začít s cenami, jelikož ty rozhodují o úspěchu. Poco Pad X1 začíná na ceně 399 dolarů, což je v přepočtu přibližně 8 300 Kč bez daně a dalších poplatků. Poco Pad M1 pak chce zaujmout s cenou 329 dolarů, tedy cca 6 900 Kč (bez daně). Už takto se dá jednoduše konstatovat, že Poco Pad X1 je vybavenější kousek, ale specifikace nejsou tak jednoznačné.
Poco Pad X1 má sice rychlejší a jasnější displej, i úložiště je na tom lépe a nabíjení jen výkonnější, ale procesor má starší než Poco Pad M1. Podporuje modernější WiFi standard a také má k dispozici rychlejší USB. Poco Pad M1 má naopak větší displej a také větší kapacitu baterie. O výkon se stará modernější Snapdragon 7s Gen 4.
Zde tedy jde více méně o preference a na co vlastně má být takový tablet určený. Velikostně jsou na tom podobně, tedy spadají mezi větší zařízení. Oba mají navíc čtyři reproduktory. Pokud chcete něco na hry, asi byste měli sáhnout po Poco Pad X1, pokud něco více na práci, tak vhodnější bude asi Poco Pad M1.
Specifikace POCO Pad M1 a POCO Pad X1
|POCO Pad M1
|POCO Pad X1
|displej:
|12,1 palců, 2560 x 1600 pixelů, 120Hz, až 600 nitů, LCD
|11,2 palců, 3200 x 2136 pixelů, 144Hz, až 800 nitů, LCD
|procesor:
|Snapdragon 7s Gen 4
|Snapdragon 7+ Gen 3
|RAM a Úložiště:
|8GB + 256GB (LPDDR4X + UFS 2.2), podpora microSD až 2TB
|8GB + 512GB (LPDDR5X + UFS 4.0)
|Foťáky (zadní):
|8 MPx (f/2)
|13MP (f/2.2)
|Foťáky (přední):
|8 MPx (1/4″, f/2.28)
|Audio:
|SBC, AAC, LDAC
|AAC, LDAC, LHDC 5.0
|Konektivita a Porty:
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB 2.0
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1 (až 5Gbps)
|Senzory:
|Akcelerometr, Gyroskop, Senzor teploty barev, Světelný senzor, Kompas, Hallův senzor
|Operační systém:
|Xiaomi HyperOS 2
|rozměry a hmotnost:
|279,80 x 181,65 x 7,5 mm, 610 gramů
|251,22 x 173,42 x 6,18 mm, 500 gramů
|baterie a nabíjení:
|12 000 mAh + 33W USB C
|8 850 mAh + 45W USB C
Zdroj: gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Xiaomi extrémně zlevnilo svůj nejlepší telefon, namísto 15 tisíc stojí teď jen 8 990 Kč
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře
Martin Jeřábek26. 11. 2025, 18:16
Vlastně je to Xiaomi Pad 7 a Redmi Pad 2 Pro.