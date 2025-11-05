Singles‘ Day výprodej: Získejte doživotní Office 2021 Pro za jednorázovou platbu jen 734 Kč! Originální Windows 11 za neuvěřitelnou cenu!

Je čas upgradovat váš počítač za méně peněz! Godeal24 přináší během výprodeje ke svátku Singles‘ Day (Den nezadaných) jedny z nejnižších cen na legální software Windows a Office. Singles‘ Day, známý také jako Double 11, vznikl jako „anti-Valentýn“ pro nezadané, ale dnes patří mezi největší nákupní svátky světa – podobně jako Black Friday.
Neodolatelná nabídka produktů Microsoft Office a Windows
A právě při této příležitosti nabízí Godeal24 až 90% slevy na oblíbený software pro PC! Ale pozor – pokud nezareagujete včas, o tyto nabídky můžete snadno přijít!
Co může být lepší než Office 2021 Pro za pouhých 734 Kč? Za jednorázovou cenu 734 Kč (30,11 €) získáte plnou verzi Microsoft Office 2021 Professional, která obsahuje: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (bezplatná verze), OneNote, Publisher a Access.
Tato výhodná nabídka je ideální pro každého, kdo nechce platit pravidelné měsíční předplatné. Licence je doživotní, plně legální a skvělá pro domácnosti i podnikání.
A co Office pro Mac? Pokud používáte macOS, potěší vás sleva na Office 2021 Home & Business pro Mac, který je nyní dostupný za 1 444 Kč (59,29 €). I zde jde o jednorázovou platbu za doživotní licenci – žádné měsíční poplatky.
Dopřejte si sílu kanceláře za nízkou cenu!
- Office 2021 Pro Plus key – 1 PC – 733,81 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 1418,88 Kč (pouze 709,44 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 1982,09 Kč (pouze 660,70 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 3108,52 Kč (pouze 621,70 Kč /PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 603,18 Kč
- Office 2024 Home for PC/Mac – 3411,70 Kč
- Office 2024 H&B for PC/Mac – 3631,28 Kč
- Office 2021 H&B for Mac – 1444,96 Kč
- Office 2019 H&B for Mac – 957,54 Kč
Nejlepší příležitost pro upgrade! Nízké náklady a originální operační systém Win!
- Win 11 Pro Key – 322,92 Kč
- Win 11 Pro – 2 Keys – 603,18 Kč (pouze 301,71 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 3 Keys – 839,58 Kč (pouze 279,78 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 5 Keys – 1295,32 Kč (pouze 259,06 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 318,04 Kč
- Win 11 Home – 2 Keys – 591,00 Kč (pouze 295,62 Kč /klíč)
- Win 10 Pro Key – 201,06 Kč
- Win 10 Home Key – 198,62 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 298,54 Kč
Kompletní sada za pár drobných! (Kód kupónu „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 1006,28 Kč
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 890,52 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 998,97 Kč
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 883,21 Kč
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 559,80 Kč
- Project Professional 2021 – 1 PC – 626,33 Kč
Klíče s dodatečnou slevou 50 %! (Kód kupónu „SGO50“)
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 365,32 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 10 PC – 1340,16 Kč
- Access Professional 2021 – 1 PC – 544,94 Kč
- Win Server 2025 Standard – 767,44 Kč
- Win Server 2022 Standard – 638,28 Kč
- Win Server 2022 Datacenter – 663,13 Kč
Maximalizujte své úspory díky velkoobchodu pro firmy!
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 30463,75 Kč (pouze 609,27 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 58490,40 Kč (pouze 584,90 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 50 keys – 9748,40 Kč (pouze 194,97 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 100 keys – 18278,25 Kč (pouze 182,78 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 50 keys – 9480,32 Kč (pouze 184,98 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 100 Keys – 17035,33 Kč (pouze 170,35 Kč /klíč)
Užitečné nástroje pro každodenní práci
- Ashampoo PDF Pro 4 – 730,89 Kč
- IObit Driver Booster 13 – 431,12 Kč
- Adguard – 3 zařízení – Lifetime – 797,91 Kč
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –535,92 Kč
- Ashampoo Backup Pro 26 – 243,47 Kč
- SwifDoo PDF – 1 Month – 316,58 Kč
- AWZ Screen Recorder – 1 Mac/Lifetime – 487,18 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!
Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 5. 11. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
