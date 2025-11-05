Singles‘ Day výprodej: Získejte doživotní Office 2021 Pro za jednorázovou platbu jen 734 Kč! Originální Windows 11 za neuvěřitelnou cenu! KOMERČNÍ ČLÁNEK

2025-11-05T21:00:20+01:00
• 5. 11. 2025#Aplikace

Je čas upgradovat váš počítač za méně peněz! Godeal24 přináší během výprodeje ke svátku Singles‘ Day (Den nezadaných) jedny z nejnižších cen na legální software Windows a Office. Singles‘ Day, známý také jako Double 11, vznikl jako „anti-Valentýn“ pro nezadané, ale dnes patří mezi největší nákupní svátky světa – podobně jako Black Friday.

Neodolatelná nabídka produktů Microsoft Office a Windows

A právě při této příležitosti nabízí Godeal24 až 90% slevy na oblíbený software pro PC! Ale pozor – pokud nezareagujete včas, o tyto nabídky můžete snadno přijít!

Co může být lepší než Office 2021 Pro za pouhých 734 Kč? Za jednorázovou cenu 734 Kč (30,11 €) získáte plnou verzi Microsoft Office 2021 Professional, která obsahuje: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (bezplatná verze), OneNote, Publisher a Access.

Tato výhodná nabídka je ideální pro každého, kdo nechce platit pravidelné měsíční předplatné. Licence je doživotní, plně legální a skvělá pro domácnosti i podnikání.

251029 720p gd24 € 1280x720x

A co Office pro Mac? Pokud používáte macOS, potěší vás sleva na Office 2021 Home & Business pro Mac, který je nyní dostupný za 1 444 Kč (59,29 €). I zde jde o jednorázovou platbu za doživotní licenci – žádné měsíční poplatky.

Dopřejte si sílu kanceláře za nízkou cenu!

Nejlepší příležitost pro upgrade! Nízké náklady a originální operační systém Win!

Kompletní sada za pár drobných! (Kód kupónuSGO62“)

Klíče s dodatečnou slevou 50 %! (Kód kupónuSGO50“) 

Maximalizujte své úspory díky velkoobchodu pro firmy!

Užitečné nástroje pro každodenní práci

>> další užitečný software

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 5. 11. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

