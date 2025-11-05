Google Mapy dostávají posilu v podobě Gemini

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google patří mezi ty společnosti, co nechtějí pokaždé udělat zcela novou službu a pak vše směřovat na ni. Více se snaží nějakou novinku integrovat do stávajících služeb. Příkladem je Gemini. Sice zde nabízí samostatná stránka, ale firma se více zaměřuje na začlenění do existujících služeb. Nyní došla řada na Google Mapy.
Gemini jako asistent nejen při navigování
Samotná aplikace Google Mapy dostává poměrně silnou integraci Gemini, ale základní prostředí se nemění. Nejde ale jen o nějaké vyhledávání nebo doplnění informací. Jak můžete vidět na ukázce níže, jde hlavně o konverzační mód, kdy můžete zaúkolovat Gemini, aby našlo nějaké místo, můžete položit dotazy navíc a pak nechat spustit navigaci.
Došlo i na vylepšení samotné navigace. Místo suchého konstatování odbočení po 150 metrech nyní bude navigace nejen upozorňovat na orientační body, ale vše je doprovázeno ještě přesnější hlasovým výstupem. Google novinku označuje jako navigace založená na orientačních bodech. Zde ale současně dodává, že je k dispozici zatím jen v USA. Vzhledem k tomu, že Gemini čerpá data ze Street View, tak asi nebude dlouho trvat a novinka se dostane k nám. Ostatně Česko má jedno z nejlepších pokrytí.
Další novinka se týká proaktivního upozornění na neočekávanou uzavírku nebo hustou dopravu. V tomto případě rovnou aplikace posílá notifikaci. Bohužel i toto vylepšení je prvně dostupné v USA.
V Google Mapách je i další integrace Gemini, nyní spíše jako běžný asistent. Stačí kliknout na ikonu foťáku ve vyhledávacím řádku. Pořídíte fotografii místa, třeba restaurace, a můžete vést konverzaci s Gemini. V tomto případě se můžete zeptat na cokoliv a Gemini projde více méně recenze, veřejně dostupné informace a svou vlastní databázi. Povede s vámi rozhovor a sdělí vše podstatné.
