Gemini umí nově Deep Research v Gmailu, Dokumentech a dalších službách
2025-11-05T19:07:11+01:00
• 6. 11. 2025#AI #Aplikace

Zdroj: 9to5mac

Označení Deep Research se čím dál více propisuje mezi běžní uživatele ve spojení s AI. Tato funkce pravidla dělá hloubkovou analýzu dat, aby bylo docíleno co nejpřesnějších výsledků, které obsahují poměrně dost informací, a to i s odůvodněním. Do této chvíle jste si mohli nechat udělat Deep Research na jakékoliv téma, přičemž zdrojem dat jsou zpravidla webové zdroje. Gemini ale nyní získává další možnost.

Gemini, Deep Research a vlastní soubory

Google oznámil, že rozšiřuje možnosti Deep Research v rámci Gemini, přičemž novinka je k dispozici už i v češtině. Jak můžete vidět, tak v položce zdroje si můžete zvolit, které služby se mají použít. Konkrétně je nativně nastaveno Vyhledávání, ale klidně můžete připojit svá data z Gmailu, Google Disku a Google Chatu. Nechybí ani vložení souborů navíc.

Screenshot (55) 828x519x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Co se týče Google Disku, tak Gemini si poradí s dokumenty, prezentacemi, tabulkami i PDF soubory. Výhodou je, že můžete si zvolit služby, které chcete, klidně i vynechat standardní Google Vyhledávání.

Co se týče mobilní aplikace, tak tato novinka bude k dispozici až v nadcházejících dnech, takže si budete muset chvíli počkat. Na webu je již dostupná. Funkce je jinak dostupná pro všechny uživatele Gemini.

Zdroj: Tisková zpráva

