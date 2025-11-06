Gemini umí nově Deep Research v Gmailu, Dokumentech a dalších službách

Zdroj: 9to5mac
Označení Deep Research se čím dál více propisuje mezi běžní uživatele ve spojení s AI. Tato funkce pravidla dělá hloubkovou analýzu dat, aby bylo docíleno co nejpřesnějších výsledků, které obsahují poměrně dost informací, a to i s odůvodněním. Do této chvíle jste si mohli nechat udělat Deep Research na jakékoliv téma, přičemž zdrojem dat jsou zpravidla webové zdroje. Gemini ale nyní získává další možnost.
Gemini, Deep Research a vlastní soubory
Google oznámil, že rozšiřuje možnosti Deep Research v rámci Gemini, přičemž novinka je k dispozici už i v češtině. Jak můžete vidět, tak v položce zdroje si můžete zvolit, které služby se mají použít. Konkrétně je nativně nastaveno Vyhledávání, ale klidně můžete připojit svá data z Gmailu, Google Disku a Google Chatu. Nechybí ani vložení souborů navíc.
Co se týče Google Disku, tak Gemini si poradí s dokumenty, prezentacemi, tabulkami i PDF soubory. Výhodou je, že můžete si zvolit služby, které chcete, klidně i vynechat standardní Google Vyhledávání.
Co se týče mobilní aplikace, tak tato novinka bude k dispozici až v nadcházejících dnech, takže si budete muset chvíli počkat. Na webu je již dostupná. Funkce je jinak dostupná pro všechny uživatele Gemini.
