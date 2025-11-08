Alza Black Friday: Technologie pro chytrou domácnost zlevněné až o 45 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

Alza Black Friday: Technologie pro chytrou domácnost zlevněné až o 45 %
2025-11-07T17:41:43+01:00
• 8. 11. 2025#Ostatní

Black Friday představuje každoročně největší nákupní událost, a ani letos není výjimkou. Obchod Alza.cz opět spustil svou oblíbenou akci Black Friday, která přináší výrazné cenové zvýhodnění napříč celým sortimentem. Pozornost si zaslouží především sekce zaměřená na chytrou domácnost a osobní péči, kde slevy dosahují až 45 %.

Gemini Generated Image w71e1uw71e1uw71e 1024x576x

Robotická revoluce v úklidu

Jednou z nejžádanějších kategorií jsou tradičně robotické vysavače. Zařízení, která automatizují každodenní úklid, jsou nyní dostupná se slevami až 40 %. Investice do takové technologie se rychle vrátí v podobě ušetřeného času.

Chytrá příprava kávy

Pro milovníky kvalitní kávy je Black Friday příležitostí k upgradu jejich kuchyňského vybavení. Sekce chytrých kávovarů a presovačů nabízí slevy až 30 % na modely, které umožňují personalizaci nápojů, vzdálené ovládání či optimalizují proces přípravy.

Zdraví pod kontrolou: Chytré zubní kartáčky

Kategorie, kde je možné dosáhnout nejvyšší úspory, jsou chytré zubní kartáčky. Díky slevám až 45 % je nyní ideální čas pořídit si kartáček s pokročilými funkcemi, jako je analýza stylu čištění, propojení s mobilní aplikací nebo senzory tlaku. Tyto technologie posouvají ústní hygienu na novou úroveň.

Optimální prostředí pro život

V dnešní době roste zájem o kvalitu ovzduší v interiéru. Chytrá zařízení pro úpravu vzduchu, jako jsou čističky, odvlhčovače nebo zvlhčovače, pomáhají vytvářet zdravější domov. V rámci Black Friday jsou tyto produkty zlevněny až o 32 %. Řada modelů nabízí automatické monitorování kvality vzduchu a inteligentní řízení výkonu.

Akce Alza Black Friday trvá pouze po omezenou dobu, a proto se doporučuje včasné prozkoumání nabídky. Kompletní seznam zlevněného zboží a veškeré aktuální ceny naleznete přímo na webových stránkách.

Navštivte alza.cz/black-friday a využijte Black Friday slevy.

