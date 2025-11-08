Alza Black Friday: Technologie pro chytrou domácnost zlevněné až o 45 %

Black Friday představuje každoročně největší nákupní událost, a ani letos není výjimkou. Obchod Alza.cz opět spustil svou oblíbenou akci Black Friday, která přináší výrazné cenové zvýhodnění napříč celým sortimentem. Pozornost si zaslouží především sekce zaměřená na chytrou domácnost a osobní péči, kde slevy dosahují až 45 %.
Robotická revoluce v úklidu
Jednou z nejžádanějších kategorií jsou tradičně robotické vysavače. Zařízení, která automatizují každodenní úklid, jsou nyní dostupná se slevami až 40 %. Investice do takové technologie se rychle vrátí v podobě ušetřeného času.
- Xiaomi Robot Vacuum X20+ (-21 %)
- Roborock Saros 10R (-31 %)
- Niceboy ION Charles i9 Plus White (-37 %)
- SENCOR SRV 9350WH (-37 %)
- Niceboy ION Charles Q10 (-38 %)
- EZVIZ RS20 Max (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Chytrá příprava kávy
Pro milovníky kvalitní kávy je Black Friday příležitostí k upgradu jejich kuchyňského vybavení. Sekce chytrých kávovarů a presovačů nabízí slevy až 30 % na modely, které umožňují personalizaci nápojů, vzdálené ovládání či optimalizují proces přípravy.
- Nespresso Sage Creatista Vertuo Black Truffle (-24 %)
- NESPRESSO KRUPS Vertuo Next Light Grey XN910B10 (-25 %)
- Nespresso De’Longhi Vertuo POP Black ENV90.B (-27 %)
- NESPRESSO Krups Vertuo Pop+ XN930T10 (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Zdraví pod kontrolou: Chytré zubní kartáčky
Kategorie, kde je možné dosáhnout nejvyšší úspory, jsou chytré zubní kartáčky. Díky slevám až 45 % je nyní ideální čas pořídit si kartáček s pokročilými funkcemi, jako je analýza stylu čištění, propojení s mobilní aplikací nebo senzory tlaku. Tyto technologie posouvají ústní hygienu na novou úroveň.
- Philips Sonicare 9900 DiamondClean Prestige Limited Edition Baby Blue HX9997/32 (-33 %)
- TrueLife SonicBrush Compact Black (-22 %)
- Oral-B Pro Kids Spiderman s pouzdrem (-42 %)
- Tesla Smart Toothbrush Sonic TS200 Black (-45 %)
- Další slevy najdete zde
Optimální prostředí pro život
V dnešní době roste zájem o kvalitu ovzduší v interiéru. Chytrá zařízení pro úpravu vzduchu, jako jsou čističky, odvlhčovače nebo zvlhčovače, pomáhají vytvářet zdravější domov. V rámci Black Friday jsou tyto produkty zlevněny až o 32 %. Řada modelů nabízí automatické monitorování kvality vzduchu a inteligentní řízení výkonu.
- Siguro HS-R450Y Reindeer Hot & Cool, WiFi (-23 %)
- Lauben Smart Fan&Heater 2in1 1800BB (-23 %)
- Levoit VITAL 100S PRO SMART (-17 %)
- Siguro DH-F300W Dolphin 16L WiFi (-20 %)
- Rohnson R-92025 TRUE ION + prodloužená záruka na 5 let (-32 %)
- BOT Smart senzor kvality vzduchu WiFi AirBox2 (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Akce Alza Black Friday trvá pouze po omezenou dobu, a proto se doporučuje včasné prozkoumání nabídky. Kompletní seznam zlevněného zboží a veškeré aktuální ceny naleznete přímo na webových stránkách.
Navštivte alza.cz/black-friday a využijte Black Friday slevy.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Huawei poprvé nasadil NearLink u FreeBuds Pro 5
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře