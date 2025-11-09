Alza Black Friday Výběr: Moderní chytré spotřebiče se slevou až 27 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

Alza Black Friday Výběr: Moderní chytré spotřebiče se slevou až 27 %
2025-11-07T13:41:59+01:00
• 9. 11. 2025#Ostatní

Alza.cz, přední prodejce elektroniky a technologií na českém trhu, zahájila další vlnu slevové akce Black Friday. Letošní nabídka klade signifikantní důraz na segment chytré domácnosti, kde lze získat významné úspory na moderních spotřebičích. Nejvyšší slevy, dosahující až 27 %, jsou dostupné v sekci velkých bílých spotřebičů, které integrují pokročilé funkce a konektivitu.

Gemini Generated Image jact93jact93jact 1024x415x

Chytré lednice: Maximalizace účinnosti se slevou až 27 %

Chytré lednice představují základní pilíř moderní, úsporné kuchyně. Kromě standardního chlazení nabízejí pokročilé funkce jako inventář potravin, vzdálené monitorování data spotřeby nebo optimalizované řízení spotřeby energie na základě provozu domácnosti. Black Friday na Alze přináší na tuto kategorii slevy, které dosahují hranice 27 %.

Chytré pračky: Efektivita a kontrola na dálku se slevou až 23 %

Pračky s chytrými funkcemi umožňují uživatelům přesnější dávkování pracího prostředku (automatický systém), diagnostiku případných poruch, nebo spouštění cyklů na dálku prostřednictvím mobilní aplikace. Tyto prvky přispívají k lepší péči o prádlo, snížení spotřeby vody a minimalizaci energetické náročnosti. V rámci akce Black Friday jsou tyto modely dostupné s úsporou až 23 %.

Chytré myčky: Pokročilé úspory s cenovým zvýhodněním až 15 %

Investice do chytré myčky nádobí se vrací v podobě optimalizované spotřeby vody a energie. Tyto spotřebiče často disponují senzory, které automaticky volí nejvhodnější program s ohledem na míru znečištění nádobí, a umožňují integraci do domácí sítě pro notifikace o dokončení cyklu nebo potřeby doplnění soli. Na myčky lze v aktuální slevové akci uplatnit slevu až 15 %.

Aktuální Black Friday akce u společnosti Alza.cz představuje strategickou příležitost pro modernizaci domácnosti s důrazem na energetickou účinnost a technologickou pokročilost. Podrobné informace o kompletní nabídce a dostupnosti jednotlivých modelů z kategorií chytrých spotřebičů jsou k dispozici na oficiálních stránkách prodejce.

Kompletní nabídku chytrých spotřebičů v rámci Alza Black Friday naleznete na: alza.cz/black-friday

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Recenze Apple Watch Series 11 a Google Pixel Watch 4: Vyplatí se upgrade?

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Honor
Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat