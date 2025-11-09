Alza Black Friday Výběr: Moderní chytré spotřebiče se slevou až 27 %

Alza.cz, přední prodejce elektroniky a technologií na českém trhu, zahájila další vlnu slevové akce Black Friday. Letošní nabídka klade signifikantní důraz na segment chytré domácnosti, kde lze získat významné úspory na moderních spotřebičích. Nejvyšší slevy, dosahující až 27 %, jsou dostupné v sekci velkých bílých spotřebičů, které integrují pokročilé funkce a konektivitu.
Chytré lednice: Maximalizace účinnosti se slevou až 27 %
Chytré lednice představují základní pilíř moderní, úsporné kuchyně. Kromě standardního chlazení nabízejí pokročilé funkce jako inventář potravin, vzdálené monitorování data spotřeby nebo optimalizované řízení spotřeby energie na základě provozu domácnosti. Black Friday na Alze přináší na tuto kategorii slevy, které dosahují hranice 27 %.
- GORENJE NRB620C81BX4WFE + 15 let záruka na kompresor po registraci (-15 %)
- SAMSUNG RB38C607AB1/EF + 20 let záruka na kompresor (-13 %)
- SAMSUNG RB38C607AS9/EF + 20 let záruka na kompresor (-13 %)
- LG GSXE90EVAD (-20 %)
- SAMSUNG RS66DG815CSLEF + 20 let záruka na kompresor (-23 %)
- SAMSUNG RS70F65KEFEO + 20 let záruka na kompresor (-27 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré pračky: Efektivita a kontrola na dálku se slevou až 23 %
Pračky s chytrými funkcemi umožňují uživatelům přesnější dávkování pracího prostředku (automatický systém), diagnostiku případných poruch, nebo spouštění cyklů na dálku prostřednictvím mobilní aplikace. Tyto prvky přispívají k lepší péči o prádlo, snížení spotřeby vody a minimalizaci energetické náročnosti. V rámci akce Black Friday jsou tyto modely dostupné s úsporou až 23 %.
- LG F2DV5S8S1 + 10 let záruka na invertorový motor (-20 %)
- SAMSUNG EcoBubble WW11DG5B25ABLE + 20 let záruka na motor (-16 %)
- LG WashTower WT1210BBF (-20 %)
- LG FA2S8V3GN3W + 10 let záruka na invertorový motor (-22 %)
- SAMSUNG WW90DG6G94LBU4 + 20 let záruka na motor (-23 %)
- SAMSUNG BESPOKE AI WW90DB8U95GHU4 + 20 let záruka na motor (-23 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré myčky: Pokročilé úspory s cenovým zvýhodněním až 15 %
Investice do chytré myčky nádobí se vrací v podobě optimalizované spotřeby vody a energie. Tyto spotřebiče často disponují senzory, které automaticky volí nejvhodnější program s ohledem na míru znečištění nádobí, a umožňují integraci do domácí sítě pro notifikace o dokončení cyklu nebo potřeby doplnění soli. Na myčky lze v aktuální slevové akci uplatnit slevu až 15 %.
- BOSCH SMH4EVX08E Serie 4 + cashback 1500 Kč (-10 %)
- CANDY CP 6E51LW (-14 %)
- BOSCH SPV4HKX10E Serie 4 (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Aktuální Black Friday akce u společnosti Alza.cz představuje strategickou příležitost pro modernizaci domácnosti s důrazem na energetickou účinnost a technologickou pokročilost. Podrobné informace o kompletní nabídce a dostupnosti jednotlivých modelů z kategorií chytrých spotřebičů jsou k dispozici na oficiálních stránkách prodejce.
Kompletní nabídku chytrých spotřebičů v rámci Alza Black Friday naleznete na: alza.cz/black-friday
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google vylepšuje NotebookLM na Androidu: nově nabízí studijní kartičky a kvízy poháněné umělou inteligencí
Sharp vydal novou generaci telefonu Aquos Sense
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře