Apple iPhone 17e: klíčové funkce a termín uvedení

Apple chystá pro rok 2026 několik zajímavých novinek, přičemž jednou z klíčových je uvedení iPhonu 17e – nástupce aktuálního modelu iPhone 16e. Podle nejnovějších informací ze zprávy Jeffa Pua ze společnosti GF Securities se tento cenově dostupný model objeví na trhu již na jaře. Co vše o chystaném zařízení víme a jaké změny může přinést?
Co nabídne nový iPhone 17e?
iPhone 17e se má stát nástupcem řady SE, kterou Apple postupně nahrazuje levnějšími variantami klasických modelů. Novinka by měla být vybavena čipem A19 – stejným, jaký najdeme ve standardní verzi iPhonu 17. Výkonnější čipy A20 a A20 Pro budou určeny až pro iPhone 18, který má přijít později v příštím roce.
Telefon dostane 18MP přední kameru s funkcí Center Stage, což je technologie pro automatické sledování obličeje při videohovorech. Další změnou je použití bezdrátového čipu N1, který má zlepšit energetickou účinnost a spolehlivost přenosu dat mezi zařízeními.
Přestože Apple v jiných modelech plánuje využít nový modem C2 nebo jeho odlehčenou verzi C1X, iPhone 17e bude podle všeho vybaven standardním modemem C1. Design telefonu by se mohl změnit díky přechodu od klasického výřezu (notch) k modernějšímu řešení Dynamic Island, známému z dražších modelů.
Sázka na evoluci místo revoluce
Přestože se jedná o model zaměřený na nižší cenový segment, Apple doufá, že vylepšení pomohou zlepšit prodeje „éčkové“ série. Ta v případě iPhonu 16e nedosáhla očekávaných prodejních výsledků.
Pokud se potvrdí jarní termín uvedení, iPhone 17e bude představen společně s dalšími produkty. Konkrétně s levným MacBookem a dvanáctou generací iPadů.
Levný MacBook a nový iPad: co můžeme očekávat?
Vedle iPhonu 17e by měl Apple představit také cenově dostupný MacBook s čipem A18 Pro, který je nyní součástí iPhonů 16 Pro. Notebook má mít 13palcový displej a nabídne barevné varianty inspirované iPadem: stříbrnou, růžovou, modrou a žlutou. Očekávaná cenovka se pohybuje mezi 699 a 899 dolary, přičemž se dá předpokládat, že některé hardwarové kompromisy budou nevyhnutelné.
Dvanáctá generace iPadu by mohla zůstat vizuálně beze změn, ale přinese novější čip A18. Ten má podle dsotupných informací přinést i podporu Apple Intelligence, kterou Apple plánuje integrovat napříč svými zařízeními.
Apple mění tempo: Rozdělený cyklus uvedení iPhonů
Zpráva dále naznačuje, že Apple plánuje rozdělit uvedení iPhonů do dvou částí. Zatímco iPhone 18 Pro a první skládací iPhone se objeví v druhé polovině příštího roku, základní model iPhone 18, iPhone 18e a druhá generace iPhone Air se mají přesunout až do první poloviny roku 2027. Zajímavostí je, že Apple by podle analytiků měl být po celý rok 2026 odolný vůči výkyvům cen pamětí DDR. Pomoci by měly silné dodavatelské vztahy a strategie nákupu komponent.
