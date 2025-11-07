Redmi Turbo 5 Pro dostane ještě větší baterii

Redmi Turbo 4 Pro | Zdroj: Mi
Modelovou řadu Turbo od čínské společnosti Redmi čeká v nejbližších měsících velká aktualizace, o kterou se postarají přesně dva zástupci s názvem Turbo 5 a Turbo 5 Pro. Právě druhý jmenovaný je předmětem nejnovějšího úniku. Přestože zatím neznáme přesnou podobu tohoto telefonu, tak aktuální zpráva alespoň odhaluje možné prvky výbavy.
Dobře našlápnuto
Vyšší varianta Pro by se měla ukázat s LTPS OLED displejem, který dosáhne na 1,5K rozlišení. V něm samozřejmostí bude integrovaný snímač otisků prstů v ultrazvukové podobě. Výrobce u hardwaru vymění dodavatele, kde namísto Snapdragonu od Qualcommu nově nasadí ještě neupřesněný čipset Dimensity z řady 9 od MediaTeku.
Předchůdce vynikal 7 550mAh baterií, což se inženýři při vývoji rozhodli překonat. Bateriový článek s kapacitou 9 000 mAh zajistí podstatně delší výdrž a nemá chybět ani technologie rychlého 100W nabíjení. Pro budoucí majitele bude také vybaven kovovým rámečkem, kvalitními stereo reproduktory nebo zvýšenou odolností.
V případě základní varianty Turbo 5 se rovněž očekává daleko větší 7 500mAh baterie. K představení může dojít do konce letošního roku, kdežto verzi Pro poznáme s odstupem až tří měsíců. Nakonec bližší podrobnosti lze určitě vyhlížet v následujících dnech či týdnech.
Zdroje: notebookcheck.net, gsmarena.com, gizmochina.com
Komentáře