Apple konečně přidá Živý překlad do AirPods i v rámci EU, funkce dorazí v prosinci

Po zpoždění způsobeném legislativními překážkami Apple oznámil, že funkce živého překladu (Live Translation) bude konečně dostupná i v zemích Evropské unie – a to už během prosince. Tato inovativní technologie využívající umělou inteligenci byla jedním z hlavních taháků nových AirPods Pro 3, ale dosud si ji mohli vyzkoušet pouze uživatelé mimo EU.
Překlad skrze AirPods v reálném čase rovnou do ucha
Funkce pracuje v reálném čase a dokáže zeslabit hlas mluvčího, aby byl překlad lépe slyšet. Skvěle funguje i při rozhovoru dvou osob s AirPods kdy každá strana slyší automaticky překlad do svého jazyka.
Funkce Live Translation bude dostupná na těchto modelech:
- AirPods Pro 3
- AirPods Pro 2
- AirPods 4 s aktivním potlačením hluku (ANC)
Live Translation umožňuje automatický překlad mluveného slova mezi jazyky: angličtina, francouzština, němčina, portugalština, španělština, italština, čínština (zjednodušená i tradiční mandarínština), japonština a korejština. Jak to už u Applu bývá tradicí, podpora českého jazyka opět chybí a to je opravdu tristní, ale v podstatě to nijak nepřekvapilo.
Co způsobilo zpoždění v EU?
Apple v září uvedl, že nové požadavky evropské legislativy, konkrétně Digital Markets Act (DMA), si vyžádaly dodatečné technické úpravy. Společnost chtěla zajistit, že překládané konverzace zůstanou zcela soukromé a nebudou přístupné žádným třetím stranám nebo vývojářům.
Tato bezpečnostní opatření zpozdila spuštění funkce v EU, ale Apple ujišťuje, že výsledek bude stát za to. V recenzi na webu Engadget byla funkce Live Translation označena za velmi praktický doplněk už tak špičkových sluchátek AirPods Pro 3.
Chcete funkci vyzkoušet dříve?
Uživatelé, kteří mají iPhone s podporou Apple Intelligence a nainstalovanou vývojářskou betaverzí systému iOS 26.2, již nyní mohou Live Translation v EU testovat. Brzy bude k dispozici také veřejná beta aktualizace.
