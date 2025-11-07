Apple konečně přidá Živý překlad do AirPods i v rámci EU, funkce dorazí v prosinci

Apple konečně přidá Živý překlad do AirPods i v rámci EU, funkce dorazí v prosinci
2025-11-07T09:00:13+01:00
7. 11. 2025

Zdroj: 9to5mac

Po zpoždění způsobeném legislativními překážkami Apple oznámil, že funkce živého překladu (Live Translation) bude konečně dostupná i v zemích Evropské unie – a to už během prosince. Tato inovativní technologie využívající umělou inteligenci byla jedním z hlavních taháků nových AirPods Pro 3, ale dosud si ji mohli vyzkoušet pouze uživatelé mimo EU.

Překlad skrze AirPods v reálném čase rovnou do ucha

Funkce pracuje v reálném čase a dokáže zeslabit hlas mluvčího, aby byl překlad lépe slyšet. Skvěle funguje i při rozhovoru dvou osob s AirPods kdy každá strana slyší automaticky překlad do svého jazyka.

Funkce Live Translation bude dostupná na těchto modelech:

  • AirPods Pro 3
  • AirPods Pro 2
  • AirPods 4 s aktivním potlačením hluku (ANC)

Live Translation umožňuje automatický překlad mluveného slova mezi jazyky: angličtina, francouzština, němčina, portugalština, španělština, italština, čínština (zjednodušená i tradiční mandarínština), japonština a korejština. Jak to už u Applu bývá tradicí, podpora českého jazyka opět chybí a to je opravdu tristní, ale v podstatě to nijak nepřekvapilo.

airpods ios 26 1282x698x

Zdroj: 9to5mac

Co způsobilo zpoždění v EU?

Apple v září uvedl, že nové požadavky evropské legislativy, konkrétně Digital Markets Act (DMA), si vyžádaly dodatečné technické úpravy. Společnost chtěla zajistit, že překládané konverzace zůstanou zcela soukromé a nebudou přístupné žádným třetím stranám nebo vývojářům.

Tato bezpečnostní opatření zpozdila spuštění funkce v EU, ale Apple ujišťuje, že výsledek bude stát za to. V recenzi na webu Engadget byla funkce Live Translation označena za velmi praktický doplněk už tak špičkových sluchátek AirPods Pro 3.

Chcete funkci vyzkoušet dříve?

Uživatelé, kteří mají iPhone s podporou Apple Intelligence a nainstalovanou vývojářskou betaverzí systému iOS 26.2, již nyní mohou Live Translation v EU testovat. Brzy bude k dispozici také veřejná beta aktualizace.

Zdroj: engadget.com

