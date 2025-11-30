RedMagic 11 Air stojí na prahu představení

RedMagic 11 Air stojí na prahu představení2025-11-30T18:00:31+01:00
• 30. 11. 2025#Android #Smartphony

RedMagic 10 Air | Zdroj: RedMagic

Herní telefon RedMagic 10 Air z dubna letošního roku zanedlouho v produktové nabídce vystřídá nový přírůstek, který byl teprve nedávno zařazen do známé databáze čínského úřad TENAA pod označením NX799J. Zveřejněný záznam standardně odhaluje většinu klíčových prvků výbavy a výrobce podle zatím všech dostupných informací chystá jen ty nejnutnější změny.

Stvořen pro hry

Mobilní novinka by měla disponovat 6,85palcovým OLED displejem s 1,5K rozlišením, pod nímž pravděpodobně poběží výkonný procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Paměťové konfigurace se budou pohybovat v rozmezí od 12 + 256 GB do 24 GB + 1 TB. Navíc ani v jednom případě nelze očekávat podporu paměťových microSD karet.

RedMagic 10 Air 1399x1080x

RedMagic 10 Air | Zdroj: RedMagic

Celkovou výdrž bude nejspíš určovat 7 000mAh bateriový článek. Po vzoru svého předchůdce může podporovat minimálně technologii rychlého 80W nabíjení. Zadní část zaberou celkem dva poměrně průměrné objektivy ve složení hlavní 50MPx a 8MPx ultraširokoúhlý snímač. Přímo pod displejem má být ještě připravena 16MPx selfie kamerka.

V samotném základu nepochybně poběží vlastní rozhraní Redmagic AI OS 11, které vychází z operačního systému Android 16. Nakonec k oficiálnímu oznámení by mohlo dojít do konce tohoto roku nebo až během prvního čtvrtletí roku 2026.

Zdroj: gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Kdy Siri dostane mozek? Apple čeká na záchranu. ChatGPT vs. Gemini

💡ANKETA: Plánujete letos o Vánocích koupit někomu nový mobil jako dárek?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Satechi
Honor
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat