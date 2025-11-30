RedMagic 11 Air stojí na prahu představení

RedMagic 10 Air | Zdroj: RedMagic
Herní telefon RedMagic 10 Air z dubna letošního roku zanedlouho v produktové nabídce vystřídá nový přírůstek, který byl teprve nedávno zařazen do známé databáze čínského úřad TENAA pod označením NX799J. Zveřejněný záznam standardně odhaluje většinu klíčových prvků výbavy a výrobce podle zatím všech dostupných informací chystá jen ty nejnutnější změny.
Stvořen pro hry
Mobilní novinka by měla disponovat 6,85palcovým OLED displejem s 1,5K rozlišením, pod nímž pravděpodobně poběží výkonný procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Paměťové konfigurace se budou pohybovat v rozmezí od 12 + 256 GB do 24 GB + 1 TB. Navíc ani v jednom případě nelze očekávat podporu paměťových microSD karet.
Celkovou výdrž bude nejspíš určovat 7 000mAh bateriový článek. Po vzoru svého předchůdce může podporovat minimálně technologii rychlého 80W nabíjení. Zadní část zaberou celkem dva poměrně průměrné objektivy ve složení hlavní 50MPx a 8MPx ultraširokoúhlý snímač. Přímo pod displejem má být ještě připravena 16MPx selfie kamerka.
V samotném základu nepochybně poběží vlastní rozhraní Redmagic AI OS 11, které vychází z operačního systému Android 16. Nakonec k oficiálnímu oznámení by mohlo dojít do konce tohoto roku nebo až během prvního čtvrtletí roku 2026.
Zdroj: gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Apple by se mohl opět vrátit k Intelu a vyrábět u něj své čipy řady M
IKEA představuje novou kolekci Bluetooth reproduktorů ve spolupráci s designérkou Teklou Severin
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře