IKEA představuje novou kolekci Bluetooth reproduktorů ve spolupráci s designérkou Teklou Severin

Švédská nábytkářská společnost IKEA uvádí na trh novou kolekci barevných Bluetooth reproduktorů navrženou ve spolupráci s uznávanou švédskou designérkou Teklou Evelinou Severin. Série s názvem Teklan kombinuje typickou hravost a barevnost Severin s funkčností produktů IKEA a zahrnuje nejen samostatné reproduktory, ale i lampy s vestavěným reproduktorem.
Kolekce IKEA Teklan: když se design potkává s hudbou
IKEA již dříve oznámila spolupráci s Teklou Severin, ale původně se počítalo s uvedením produktů až začátkem roku 2026. Nově se však potvrdilo, že kolekce dorazí do obchodů už letos v prosinci, a to s různým datem uvedení podle konkrétního trhu.
Kolekce zahrnuje pět nových modelů Bluetooth reproduktorů, z toho tři samostatné modely Solskydd a dvě lampy s reproduktorem Kulglass. Kromě toho IKEA do řady Teklan zařazuje i redesign svého populárního přenosného modelu Vappeby a nové barevné nabíjecí kabely s opleteným povrchem.
Solskydd: Barevné geometrické reproduktory ve třech velikostech
Reproduktory Solskydd zaujmou už na první pohled. Kombinují kulatý tvar a výrazné geometrické vzory v hravých barvách typických pro Teklu Severin. K dispozici budou tři velikosti: 8palcová přenosná verze s dobíjecí baterií za 80 USD, 11palcový model na podstavci nebo k zavěšení za 100 USD a 18palcový model určený k montáži na zeď za 140 USD.
Pro ty, kteří dávají přednost střídmějšímu stylu, bude k dispozici také minimalistická bílá varianta. Všechny modely podporují propojení mezi sebou i s dalšími Bluetooth reproduktory IKEA v režimu více reproduktorů (multi-speaker mode). Nechybí ani podpora Spotify Tap, která umožní okamžité přehrání vaší hudby přímo z aplikace Spotify.
Kulglass: Lampa, která hraje
Další výraznou novinkou jsou Bluetooth lampy Kulglass v ceně 130 USD, jejichž stínidla podle IKEA připomínají točenou zmrzlinu. Lampy budou dostupné v zelené a červené barvě a nabídnou nejen zajímavý vizuál, ale také integrovaný otočný ovladač hlasitosti. Spojují tak funkčnost osvětlení a hudebního přehrávání do jednoho designového prvku.
Rozšíření stávající řady: Vappeby a příslušenství
Součástí kolekce je i nová, barevně výrazná verze osvědčeného Bluetooth reproduktoru Vappeby, který vyniká voděodolností a přenosností. Tento model i opletené nabíjecí kabely byly na trh uvedeny již dříve v průběhu roku.
IKEA po Sonosu sází na vlastní identitu
Po ukončení dlouholeté spolupráce se společností Sonos se IKEA zjevně snaží vytvořit vlastní identitu v oblasti audio produktů. Kolekce Teklan je v tomto směru nejvýraznějším krokem, který propojuje design, cenovou dostupnost a funkčnost typickou pro značku IKEA.
