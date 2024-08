Google Meet přináší nové funkce pro videohovory

Zdroj: Google

Google Meet začíná implementovat aktualizované uživatelské rozhraní pro videohovory, které přináší inovativní design a sadu funkcí zaměřených na posílení konektivity mezi účastníky konverzace – ať už se jedná o přátele, rodinné příslušníky, spolužáky či kolegy. Tyto aktualizace usnadňují přístup k pokročilým funkcím, umožňují používání emoji reakcí a představují režim „on-the-go“. To vše při zachování konzistentního uživatelského zážitku napříč videohovory a plánovanými schůzkami v aplikaci Meet.

Videohovory Google Meet v novém

Uživatelské rozhraní Meet pro volání prošlo redesignem, který dále zjednodušuje zahajování a příjem videohovorů nebo jejich plánování na pozdější dobu. Uživatelé obeznámení s prostředím Meet pro videokonference na mobilních zařízeních ocení nové rozložení prvků, které zahrnuje tlačítka pro ovládání hovorů, jež zrcadlí rozhraní používané při schůzkách. Aktualizace také přináší snazší přístup k pokročilým funkcím, jako jsou živé titulky, dostupné ve více než 70 jazycích. Nechybí ani možnost pokračovat v konverzaci pomocí chatu v reálném čase integrovaného přímo do videohovoru, což uživatelům umožňuje sdílet odkazy a zůstat aktivními účastníky i v situacích, kdy nemohou komunikovat verbálně.

Rozšířené možnosti sebevyjádření díky efektům a emoji

Pomocí pozadí, filtrů a efektů mohou uživatelé oživit okno s videohovorem – ať už virtuálním přesunem na nové místo nebo vylepšením svého vzhledu. Nově je možné efekty kombinovat, například přidáním filtru, pozadí a doplňků najednou, což uživatelům umožňuje vypadat co nejlépe (nebo se prostě jen kreativně vyjádřit).

Emoji reakce nyní poskytují lepší možnosti sebevyjádření během velkých skupinových hovorů. Jednoduchým klepnutím mohou účastníci dát najevo souhlas s nápadem, oslavit úspěch nebo reagovat na vtip, aniž by narušovali plynulost konverzace. K dispozici jsou emoji jako palec nahoru 👍, tleskající ruce 👏, smějící se obličej 😂 a další. Tón pleti emoji lze přizpůsobit v nastavení tak, aby co nejlépe odpovídal identitě uživatele.

Sdílení zážitků v rámci videohovorů

Videohovory slouží k propojení a sdílení okamžiků s ostatními, i když jsou účastníci fyzicky vzdáleni. Funkce sdílení obrazovky, nyní dostupná na platformách iOS i Android, umožňuje všem účastníkům hovoru zobrazit fotografie, videa, prezentace a další obsah. Uživatelé tak mohou sdílet vzpomínky z nedávné dovolené, spolupracovat na skupinových projektech nebo dokonce poskytovat technickou podporu svým rodičům.

Optimalizace hovorů pro cestování

Videohovory v Meet nově podporují režim „on-the-go“ na zařízeních Android a iOS. Tento režim nabízí čistě zvukový zážitek s většími a snáze stisknutelnými tlačítky pro ovládání hovorů, což uživatelům umožňuje přijímat hovory při chůzi, v autě nebo v hromadné dopravě. V případě potřeby přepnutí hovoru do telefonu nebo tabletu se systémem Android je k dispozici nová funkce převodu hovoru, která uživatelům umožňuje plynule přesunout videohovor do jiného zařízení bez přerušení konverzace, podobně jako to nabízí například aplikace Teams od Microsoftu .

Tyto aktualizace budou postupně zaváděny do videohovorů Google Meet v průběhu následujících několika měsíců. Pro zajištění přístupu k novým funkcím ihned po jejich zpřístupnění je doporučeno průběžně aktualizovat aplikaci. V případě, že některý z účastníků videohovoru nepoužívá nejnovější verzi aplikace Meet, hovor se automaticky vrátí ke staršímu rozhraní.

