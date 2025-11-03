Black Friday na Alze: Vybíráme nejlepší slevy až 50 % na tablety a klíčové příslušenství

Alza.cz, přední český a slovenský prodejce elektroniky, opět spustila svou pravidelnou prodejní akci Black Friday. Letošní nabídka se v technologickém segmentu silně zaměřuje na mobilní výpočetní techniku, zejména na tablety a související příslušenství. Uživatelé mají nyní možnost pořídit si nová zařízení či doplňky se značnými finančními úsporami.
Nejvyšší úspory u tabletového příslušenství
Nejvýraznější slevy v rámci této akce, které dosahují až 50 %, jsou k dispozici v kategorii příslušenství k tabletům. Tato sekce zahrnuje široké spektrum produktů od ochranných pouzder, která zvyšují životnost zařízení, přes chytré klávesnice, které transformují tablet na produktivní pracovní nástroj, až po stylusy a nabíjecí adaptéry. Investice do kvalitního příslušenství v období Black Friday představuje největší potenciální finanční benefit celé akce.
- Samsung Galaxy Tab S9+ Odolný zadní kryt (-50 %)
- FIXED Passenger Max s uchycením do opěrky hlavy a posuvným ramenem (-50 %)
- AlzaPower Tablet Holder FCC100 (- 35%, plus bonus pro AlzaPlus+)
- UGREEN Foldable Metal Tablet Stand (-20 %)
- Epico hliníková klávesnice pro iPad Pro 11″/iPad Air 10,9″/iPad Air 11″(M2) (-20 %)
- AlzaPower Metal USB-C Dock Station 10v1 Dual Screen for Apple MacBook (-38 %)
Tablety napříč platformami se slevou až 33 %
Nabídka Black Friday se dotýká i samotných tabletů, a to bez ohledu na preferovaný operační systém. U modelů s platformami Android a iOS, které tvoří dominantní podíl trhu, dosahují slevy až 33 %. Tato kategorie pokrývá jak základní modely určené pro multimédia a domácí použití, tak i prémiové varianty s vysokým výpočetním výkonem, vhodné pro náročné profesionální nasazení.
- iPad Pro 11″ 256GB Cellular M4 (-5 %)
- Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro WiFi (-33 %)
- Lenovo Tab M10 (3th Gen) TB328XU 4GB + 64GB LTE (-27 %)
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wifi 12GB/512GB (-22 %)
- Xiaomi Pad 7 (-22 %)
- HONOR Pad V9 Wifi 8GB/256GB (-15 %)
Odolné a Windows modely pro specifické požadavky
Zvláštní pozornost je věnována také tabletům pro specifické uživatelské skupiny. Odolné tablety, určené do náročných terénních či pracovních podmínek, jsou nyní k dispozici se slevou až 33 %. Tyto modely se vyznačují zvýšenou ochranou proti prachu, vodě a pádům. Pro segment uživatelů, kteří preferují plnou kompatibilitu s desktopovými aplikacemi a vyžadují prostředí operačního systému Windows, jsou připraveny slevy dosahující až 16 %. Tyto přístroje často slouží jako kompaktní a plně funkční alternativa k notebooku.
- Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro WiFi (-33 %)
- Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi 6GB/128GB (-25 %)
- Lenovo IdeaPad Duet 3 11IAN8 Abyss Blue + aktivní stylus Lenovo (-9 %)
- Lenovo IdeaPad Duet 5 12IRU8 Storm Grey + aktivní stylus Lenovo (-16 %)
Kompletní a aktuální nabídku tabletů a veškerého příslušenství v rámci akce Alza Black Friday naleznete na stránce: alza.cz/black-friday.
