Black Friday na Alze: Vybíráme nejlepší slevy až 50 % na tablety a klíčové příslušenství KOMERČNÍ ČLÁNEK

Black Friday na Alze: Vybíráme nejlepší slevy až 50 % na tablety a klíčové příslušenství
2025-11-03T10:00:15+01:00
• 3. 11. 2025#Ostatní

Alza.cz, přední český a slovenský prodejce elektroniky, opět spustila svou pravidelnou prodejní akci Black Friday. Letošní nabídka se v technologickém segmentu silně zaměřuje na mobilní výpočetní techniku, zejména na tablety a související příslušenství. Uživatelé mají nyní možnost pořídit si nová zařízení či doplňky se značnými finančními úsporami.

Gemini Generated Image 7bhrjm7bhrjm7bhr (1) 1024x737x

Nejvyšší úspory u tabletového příslušenství

Nejvýraznější slevy v rámci této akce, které dosahují až 50 %, jsou k dispozici v kategorii příslušenství k tabletům. Tato sekce zahrnuje široké spektrum produktů od ochranných pouzder, která zvyšují životnost zařízení, přes chytré klávesnice, které transformují tablet na produktivní pracovní nástroj, až po stylusy a nabíjecí adaptéry. Investice do kvalitního příslušenství v období Black Friday představuje největší potenciální finanční benefit celé akce.

Tablety napříč platformami se slevou až 33 %

Nabídka Black Friday se dotýká i samotných tabletů, a to bez ohledu na preferovaný operační systém. U modelů s platformami Android a iOS, které tvoří dominantní podíl trhu, dosahují slevy až 33 %. Tato kategorie pokrývá jak základní modely určené pro multimédia a domácí použití, tak i prémiové varianty s vysokým výpočetním výkonem, vhodné pro náročné profesionální nasazení.

Odolné a Windows modely pro specifické požadavky

Zvláštní pozornost je věnována také tabletům pro specifické uživatelské skupiny. Odolné tablety, určené do náročných terénních či pracovních podmínek, jsou nyní k dispozici se slevou až 33 %. Tyto modely se vyznačují zvýšenou ochranou proti prachu, vodě a pádům. Pro segment uživatelů, kteří preferují plnou kompatibilitu s desktopovými aplikacemi a vyžadují prostředí operačního systému Windows, jsou připraveny slevy dosahující až 16 %. Tyto přístroje často slouží jako kompaktní a plně funkční alternativa k notebooku.

Kompletní a aktuální nabídku tabletů a veškerého příslušenství v rámci akce Alza Black Friday naleznete na stránce: alza.cz/black-friday.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Satechi
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat