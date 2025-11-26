Polovina Evropanů promešká důležité momenty kvůli focení. Galaxy AI to mění.

- Podle průzkumu nám touha po dokonalých fotografiích brání, abychom si užívali síly okamžiku, a poté toho litujeme
- Výzva One Shot uživatelům ukazuje, že nemusejí trávit tolik času fotografováním – v případě potřeby lze snímky vylepšit pomocí umělé inteligence Galaxy AI
- Renomovaný fotograf Tom Craig se vydal do londýnských ulic, aby uživatelům předvedl, jak na to
Rok se chýlí ke konci a Samsung má pro všechny jednu zprávu: během vánočních svátků je dobré soustředit se hlavně na rodinu a přátele. Víc než polovina Evropanů (57 %) přitom přiznává, že si nedokáže hezké chvilky pořádně užít, protože pořád cítí nutkání fotografovat[1].
Z tohoto důvodu vznikla akce One Shot Challenge a přesvědčuje uživatele, aby si užívali zážitků a fotografování spíš omezili. Jeden snímek stačí – umělá inteligence Galaxy AI a funkce jako Generativní úpravy[2] ho dokážou maximálně vylepšit, i kdyby původně nedopadl úplně podle představ fotografujících.
Aby bylo zřejmé, jak snadno se s novou technologií pracuje, domluvil se Samsung na spolupráci s renomovaným fotografem Tomem Craigem, slavným především díky práci pro časopisy Vogue a Vanity Fair. Jak si s akcí One Shot Challenge poradil, se může každý přesvědčit díky novému videoklipu.
Tom se vydal do ulic Londýna a předvádí, jak snadno se lze dostat k dokonalému snímku pomocí funkce Generativní úpravy na telefonu Galaxy Z Fold7. Během několika vteřin se umělé inteligenci povedlo vyretušovat auta a další dopravní prostředky z rušného náměstí Piccadilly Circus a zaplnit volná místa přirozeně působícím pozadím. Je to důkaz, že stačí pořídit obyčejnou momentku a špičkovou fotografii z ní lze udělat až dodatečně, není nutné ztrácet spoustu času fotografováním v terénu.
Akcí One Shot Challenge Samsung reaguje na nedávný průzkum, podle nějž téměř polovina Evropanů (přesně 45 %) cítí tlak na „dokonalý“ snímek. Téměř tři čtvrtiny respondentů (73 %) uvádějí, že by si raději užívali přítomného okamžiku a netrápili se tolik snahou o dokonalý snímek, ale chtějí si uchovat co nejlepší vzpomínky do dalších let (83 %) nebo touží vypadat co nejlépe na sociálních sítích (30 %).
Výsledkem je moderní fotografické dilema, které se šíří po celé Evropě: lidí pořídí v průměru šest snímků téže scény, Češi dokonce 6-10 snímků, jen 4 % z nich se spokojí s jediným záběrem. Přitom ovšem téměř třetina respondentů (28 %) uvedla, že si nikdy zpětně neprohlíží víc než polovinu pořízených snímků. Tím vzniká obrovské množství fotografií, které se zcela zbytečně hromadí v přístrojích. Například Češi mají v telefonu nebo v cloudu průměrně uložené přes 2 tisíce fotografií. Víc fotek mají v telefonech typicky ženy a mladí lidé generace Z.
Při prohlížení fotografií si 86 % lidí všimne prvků, které by ze záběru rádi odstranili – cizích osob (38 %), rušivých objektů (33 %) nebo nechtěných stínů a odrazů (34 %). Tyto rušivé prvky mnohým vadí, až 23 % respondentů je z fotografie zklamaných, 74 % ovšem k jejich odstranění nikdy nepoužilo nástroje s umělou inteligencí, ačkoli je ve svých telefonech mají.
Mezi aktivity, při nichž se lidé příliš soustředí na fotografování a zapomínají si užít dění, patří rodinné oslavy, turistika nebo i klíčové události v životě jejich dětí.
|Situace, které si Češi nestíhají vychutnat, protože pořád fotografují
|%
|Turistické atrakce či hezké chvilky na dovolené
|38 %
|Rodinná setkání nebo oslavy
|39 %
|Koncerty a živá vystoupení
|33 %
|Příjemné chvíle s kamarády
|29 %
|Vánoce a další zimní svátky
|28 %
|Sport
|22 %
|Důležité okamžiky v životě dětí
|23 %
Čtvrtina respondentů (28 %) přitom tvrdí, že by si přítomné momenty užívali víc, pokud by věděli, že fotky mohou jednoduše upravit díky AI.
Tom Craig popisuje výzvu Samsungu následovně: „Na nejlepších fotografiích se spousta věcí sejde v jednom okamžiku – ideální kompozice, dokonalé světlo, nejlepší možný výraz a tak. Je vážně škoda, když vám takový záběr zkazí nějaký rušivý prvek. Dnešní chytré telefony už toho po fotografické stránce umějí spoustu, je ale důležité nenechat se fotografováním úplně pohltit – pak si člověk sice odnese snímky, ale už ne zážitek. A právě výzva One Shot Challenge umožňuje s tímhle nepříjemným zvykem skoncovat, soustředit se na sílu okamžiku a k té jedné pořízené fotce se vrátit hned poté – s vědomím, že i když se nepovede dokonale do posledního detailu, Generativní úpravy všechno napraví.“
„One Shot Challenge je výbornou příležitostí, jak lidem ukázat, že k dokonalému zachycení výjimečných chvil opravdu není potřeba pořizovat desítky fotek. Navíc, asi všichni známe tu odkládanou chvíli, kdy by se měly všechny pořízené snímky vytřídit – výběr té nejlepší fotky se zdá být pomalu nadlidským úkonem. Díky funkci Generativních úprav nám ale stačí jedna jediná fotka, kterou můžeme pomocí Galaxy AI dovést k dokonalosti – tak, aby byla pořád realistická, a perfektně tak zachycovala, co si chceme zapamatovat. Můžeme tedy odstranit všechny rušivé prvky a na finálním záběru zůstane jen to, co tam skutečně patří, jak si tu chvíli chceme uchovat. Takže se tento nástroj rozhodně nebojte využít. A jako bonus, a teď mluvím především k dámám, tím ulevíme svým oddaným partnerům, kteří se často snaží dokonalou fotku pořídit, ale my zkrátka stále nejsme spokojené a chceme stále nové a nové varianty. Tímto se to do značné míry řeší,“ říká Veronika Schieblová, PR managerka společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.
Zapojte se do výzvy One Shot Challenge a sdílejte snímky upravené umělou inteligencí Galaxy AI na Instagramu s hashtagem #SamsungOneShot.
Vyzkoušejte si funkce Galaxy i bez telefonu Galaxy
Chcete si rozhraní a funkce Galaxy AI vyzkoušet teď hned? Na jakémkoliv chytrém telefonu bez ohledu na operační systém si spusťte aplikaci Try Galaxy zdarma. Ponořte se do prostředí telefonů Samsung, včetně nových funkcí a tipů, které vám usnadní každý den.
