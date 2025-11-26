Polovina Evropanů promešká důležité momenty kvůli focení. Galaxy AI to mění. KOMERČNÍ ČLÁNEK

Polovina Evropanů promešká důležité momenty kvůli focení. Galaxy AI to mění.
2025-11-26T14:57:13+01:00
• 26. 11. 2025#Android
  • Podle průzkumu nám touha po dokonalých fotografiích brání, abychom si užívali síly okamžiku, a poté toho litujeme
  • Výzva One Shot uživatelům ukazuje, že nemusejí trávit tolik času fotografováním – v případě potřeby lze snímky vylepšit pomocí umělé inteligence Galaxy AI
  • Renomovaný fotograf Tom Craig se vydal do londýnských ulic, aby uživatelům předvedl, jak na to

Rok se chýlí ke konci a Samsung má pro všechny jednu zprávu: během vánočních svátků je dobré soustředit se hlavně na rodinu a přátele. Víc než polovina Evropanů (57 %) přitom přiznává, že si nedokáže hezké chvilky pořádně užít, protože pořád cítí nutkání fotografovat[1].

Z tohoto důvodu vznikla akce One Shot Challenge a přesvědčuje uživatele, aby si užívali zážitků a fotografování spíš omezili. Jeden snímek stačí – umělá inteligence Galaxy AI a funkce jako Generativní úpravy[2] ho dokážou maximálně vylepšit, i kdyby původně nedopadl úplně podle představ fotografujících.

Aby bylo zřejmé, jak snadno se s novou technologií pracuje, domluvil se Samsung na spolupráci s renomovaným fotografem Tomem Craigem, slavným především díky práci pro časopisy Vogue a Vanity Fair. Jak si s akcí One Shot Challenge poradil, se může každý přesvědčit díky novému videoklipu.

Before One Shot Challenge hero image 1024x814 1024x814x After One Shot Challenge hero image 1024x814 1024x814x

Fotografie před úpravami pomocí Galaxy AI VS. Pořízená fotografie s Generativními úpravami Galaxy AI

Tom se vydal do ulic Londýna a předvádí, jak snadno se lze dostat k dokonalému snímku pomocí funkce Generativní úpravy na telefonu Galaxy Z Fold7. Během několika vteřin se umělé inteligenci povedlo vyretušovat auta a další dopravní prostředky z rušného náměstí Piccadilly Circus a zaplnit volná místa přirozeně působícím pozadím. Je to důkaz, že stačí pořídit obyčejnou momentku a špičkovou fotografii z ní lze udělat až dodatečně, není nutné ztrácet spoustu času fotografováním v terénu.

Akcí One Shot Challenge Samsung reaguje na nedávný průzkum, podle nějž téměř polovina Evropanů (přesně 45 %) cítí tlak na „dokonalý“ snímek. Téměř tři čtvrtiny respondentů (73 %) uvádějí, že by si raději užívali přítomného okamžiku a netrápili se tolik snahou o dokonalý snímek, ale chtějí si uchovat co nejlepší vzpomínky do dalších let (83 %) nebo touží vypadat co nejlépe na sociálních sítích (30 %).

Výsledkem je moderní fotografické dilema, které se šíří po celé Evropě: lidí pořídí v průměru šest snímků téže scény, Češi dokonce 6-10 snímků, jen 4 % z nich se spokojí s jediným záběrem. Přitom ovšem téměř třetina respondentů (28 %) uvedla, že si nikdy zpětně neprohlíží víc než polovinu pořízených snímků. Tím vzniká obrovské množství fotografií, které se zcela zbytečně hromadí v přístrojích. Například Češi mají v telefonu nebo v cloudu průměrně uložené přes 2 tisíce fotografií. Víc fotek mají v telefonech typicky ženy a mladí lidé generace Z.

Při prohlížení fotografií si 86 % lidí všimne prvků, které by ze záběru rádi odstranili – cizích osob (38 %), rušivých objektů (33 %) nebo nechtěných stínů a odrazů (34 %). Tyto rušivé prvky mnohým vadí, až 23 % respondentů je z fotografie zklamaných, 74 % ovšem k jejich odstranění nikdy nepoužilo nástroje s umělou inteligencí, ačkoli je ve svých telefonech mají.

Mezi aktivity, při nichž se lidé příliš soustředí na fotografování a zapomínají si užít dění, patří rodinné oslavy, turistika nebo i klíčové události v životě jejich dětí.

Situace, které si Češi nestíhají vychutnat, protože pořád fotografují %
Turistické atrakce či hezké chvilky na dovolené38 %
Rodinná setkání nebo oslavy39 %
Koncerty a živá vystoupení33 %
Příjemné chvíle s kamarády29 %
Vánoce a další zimní svátky28 %
Sport22 %
Důležité okamžiky v životě dětí23 %

Čtvrtina respondentů (28 %) přitom tvrdí, že by si přítomné momenty užívali víc, pokud by věděli, že fotky mohou jednoduše upravit díky AI.

Tom Craig popisuje výzvu Samsungu následovně: „Na nejlepších fotografiích se spousta věcí sejde v jednom okamžiku – ideální kompozice, dokonalé světlo, nejlepší možný výraz a tak. Je vážně škoda, když vám takový záběr zkazí nějaký rušivý prvek. Dnešní chytré telefony už toho po fotografické stránce umějí spoustu, je ale důležité nenechat se fotografováním úplně pohltit – pak si člověk sice odnese snímky, ale už ne zážitek. A právě výzva One Shot Challenge umožňuje s tímhle nepříjemným zvykem skoncovat, soustředit se na sílu okamžiku a k té jedné pořízené fotce se vrátit hned poté – s vědomím, že i když se nepovede dokonale do posledního detailu, Generativní úpravy všechno napraví.“

„One Shot Challenge je výbornou příležitostí, jak lidem ukázat, že k dokonalému zachycení výjimečných chvil opravdu není potřeba pořizovat desítky fotek. Navíc, asi všichni známe tu odkládanou chvíli, kdy by se měly všechny pořízené snímky vytřídit – výběr té nejlepší fotky se zdá být pomalu nadlidským úkonem. Díky funkci Generativních úprav nám ale stačí jedna jediná fotka, kterou můžeme pomocí Galaxy AI dovést k dokonalosti – tak, aby byla pořád realistická, a perfektně tak zachycovala, co si chceme zapamatovat. Můžeme tedy odstranit všechny rušivé prvky a na finálním záběru zůstane jen to, co tam skutečně patří, jak si tu chvíli chceme uchovat. Takže se tento nástroj rozhodně nebojte využít. A jako bonus, a teď mluvím především k dámám, tím ulevíme svým oddaným partnerům, kteří se často snaží dokonalou fotku pořídit, ale my zkrátka stále nejsme spokojené a chceme stále nové a nové varianty. Tímto se to do značné míry řeší,“ říká Veronika Schieblová, PR managerka společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Zapojte se do výzvy One Shot Challenge a sdílejte snímky upravené umělou inteligencí Galaxy AI na Instagramu s hashtagem #SamsungOneShot.

Vyzkoušejte si funkce Galaxy i bez telefonu Galaxy

Chcete si rozhraní a funkce Galaxy AI vyzkoušet teď hned? Na jakémkoliv chytrém telefonu bez ohledu na operační systém si spusťte aplikaci Try Galaxy zdarma. Ponořte se do prostředí telefonů Samsung, včetně nových funkcí a tipů, které vám usnadní každý den.

