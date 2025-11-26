Oura chce žalovat Samsung, svým chytrým prstenem Galaxy Ring údajně porušuje patent

Oura chce žalovat Samsung, svým chytrým prstenem Galaxy Ring údajně porušuje patent
2025-11-26T11:48:42+01:00
• 26. 11. 2025#Android #Příslušenství

Zdroj: gsmarena

Společnost Samsung rozšířila své portfolio chytrých nositelných zařízení loni, když představila svůj chytrý prsten Galaxy Ring. Galaxy Ring se okamžitě stal jedním z největších konkurentů Oura Ring – a právě společnost Oura nyní podniká právní kroky, aby Samsung zažalovala.

Oura a Samsung Galaxy Ring v právní bitvě?

Oura oznámila na svém blogu, že podala stížnost k americké Mezinárodní obchodní komisi (US ITC). Kromě Samsungu jsou ve stížnosti zmíněny i další značky: Reebok (Reebok Smart Ring), Zepp Health (Amazfit Ring) a Nexxbase (Luna Ring). Oura tvrdí, že tyto společnosti porušují její patenty týkající se tvaru prstenu, vnitřních i vnějších komponent a způsobu výroby.

Samsung se obával žaloby už dříve

Oura pravděpodobně necílí jen tak naslepo – Samsung už v květnu 2024 podal preventivní žalobu na Oura, ve které požadoval soudní rozhodnutí o neporušování patentů, čímž by se ochránil před případnou žalobou. Tato žaloba byla ale později soudem v San Francisku zamítnuta, což Oura nyní využívá k vlastní protiakci.

Oura Ring 3 on Finger 3000x2000x

Zdroj: Digital Trends (se souhlasem)

Šance na mimosoudní dohodu?

Oura ve svém prohlášení uvedla, že se jí v minulosti podařilo dosáhnout dohody s jinými firmami, například Circular, OMATE a RingConn, které následně získaly licenci na technologii Oura. Firma naznačila, že je otevřená podobným licenčním dohodám i nyní: „Uvítáme rozhovory o obdobných dohodách, pokud to bude relevantní.

Pokud ITC rozhodne ve prospěch Oura, mohl by být Samsung donucen uzavřít licenční dohodu, nebo čelit zákazu prodeje Galaxy Ring v USA. Výsledek tohoto právního sporu by mohl zásadně ovlivnit budoucnost chytrých prstenů nejen Samsungu, ale i dalších zmíněných značek.

Zdroj: androidauthority.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

