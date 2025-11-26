Oura chce žalovat Samsung, svým chytrým prstenem Galaxy Ring údajně porušuje patent

Zdroj: gsmarena
Společnost Samsung rozšířila své portfolio chytrých nositelných zařízení loni, když představila svůj chytrý prsten Galaxy Ring. Galaxy Ring se okamžitě stal jedním z největších konkurentů Oura Ring – a právě společnost Oura nyní podniká právní kroky, aby Samsung zažalovala.
Oura a Samsung Galaxy Ring v právní bitvě?
Oura oznámila na svém blogu, že podala stížnost k americké Mezinárodní obchodní komisi (US ITC). Kromě Samsungu jsou ve stížnosti zmíněny i další značky: Reebok (Reebok Smart Ring), Zepp Health (Amazfit Ring) a Nexxbase (Luna Ring). Oura tvrdí, že tyto společnosti porušují její patenty týkající se tvaru prstenu, vnitřních i vnějších komponent a způsobu výroby.
Samsung se obával žaloby už dříve
Oura pravděpodobně necílí jen tak naslepo – Samsung už v květnu 2024 podal preventivní žalobu na Oura, ve které požadoval soudní rozhodnutí o neporušování patentů, čímž by se ochránil před případnou žalobou. Tato žaloba byla ale později soudem v San Francisku zamítnuta, což Oura nyní využívá k vlastní protiakci.
Šance na mimosoudní dohodu?
Oura ve svém prohlášení uvedla, že se jí v minulosti podařilo dosáhnout dohody s jinými firmami, například Circular, OMATE a RingConn, které následně získaly licenci na technologii Oura. Firma naznačila, že je otevřená podobným licenčním dohodám i nyní: „Uvítáme rozhovory o obdobných dohodách, pokud to bude relevantní.“
Pokud ITC rozhodne ve prospěch Oura, mohl by být Samsung donucen uzavřít licenční dohodu, nebo čelit zákazu prodeje Galaxy Ring v USA. Výsledek tohoto právního sporu by mohl zásadně ovlivnit budoucnost chytrých prstenů nejen Samsungu, ale i dalších zmíněných značek.
Zdroj: androidauthority.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře