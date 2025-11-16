Oppo finišuje se sluchátky Enco Buds 3 Pro+

Pár dnů před oficiálním oznámením unikají klíčové podrobnosti týkající se bezdrátových sluchátek Enco Buds 3 Pro+ od společnosti Oppo. Novou variantu poznáme pouhé 4 měsíce od odhalení posledního zástupce. Ačkoliv podle samotného názvu by se mohlo zdát, že půjde přímo o vylepšenou verzi, tak první odhalené specifikace naznačují spíše opak.

Žádné ořezávátko

Novinka s certifikací odolnosti IP55 nabídne 12,4mm měniče a funkci Bluetooth 5.4. Baterie o velikosti 58 mAh zajistí až 12hodinový poslech. Přitom pouhých 10 minut nabíjení bude stačit na další 4 hodiny provozu. Dodávané pouzdro získá 440mAh baterii, která přinese celkovou 43hodinovou výdrž. I tady by měl výrobce vyzdvihovat odolnost. A to díky různým testům pádů, teplotních rozdílů nebo až 20 000 ohýbání pantů.

O pozornost si také řekne plnohodnotná technologie ANC do úrovně 32 dB, režim transparentní nebo nízké latence (47 ms). Kromě přizpůsobitelného ekvalizéru mají přidat už přednastavené profily. Funkce AI Clear Call s pomocí umělé inteligence bude vylepšovat kvalitu telefonních hovorů.

Případní zájemci dostanou na výběr ze dvou barevných provedení (černé, modré). Konference proběhne v úterý 18. listopadu, kdy zjistíme zbytek informací včetně konečné prodejní ceny.

