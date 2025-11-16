Poco ukáže nový tablet Pad M1

Poco Pad M1 | Zdroj: Ytechb
Čínská značka Poco rozšíří poměrně skromnou nabídku tabletů o nového zástupce pod názvem Pad M1. Poslední únik odhaluje všechny specifikace zařízení včetně jeho podoby nebo konečné cenovky. Výrobce úzce spojený s gigantem Xiaomi se opět inspiroval od již prodávaného modelu, který přesněji na trh dorazil před 2 měsíci z dílny Redmi.
Nevystoupí z průměru
Poco Pad M1 má disponovat 12,1palcovým IPS LCD displejem, kde nasadí rozlišení 2 560 x 1 600 pixelů a 120Hz obnovovací frekvenci. Hardwarová stránka údajně dostane čipovou sadu Snapdragon 7s Gen 4 od Qualcommu, 8GB operační paměť RAM či 256GB interní úložiště s podporou paměťových microSD karet.
Celkovou výdrž zajistí 12 000mAh baterie podporující technologii rychlého 33W nabíjení. Z každé strany bude připraven jeden 8MPx snímač. Uvnitř poběží platforma HyperOS 2 postavená nad operační systémem Android 15. Výpis výbavy také počítá s 3,5mm audio jackem, certifikací odolnosti IP54 a čtyřmi reproduktory.
Následně na prodejní pulty dorazí dvě barevné možnosti (modrá, šedá). Prodejní cena by po přepočtu měla začínat u hranice 8 448 Kč. Nejbližší týdny přinesou dva nové telefony Poco F8 Pro a F8 Ultra, vedle kterých se může objevit právě tento přírůstek v podobě tabletu.
Zdroje: ytechb.com, gizmochina.com, gsmarena.com
